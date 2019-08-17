Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Эвакуированных жильцов отеля "Токио стар" в Одессе временно разместили в автобусах рядом с местом происшествия, сообщает в субботу издание " Эвакуированных жильцов отеля "Токио стар" в Одессе временно разместили в автобусах рядом с местом происшествия, сообщает в субботу издание " Думская.net ".

Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщила, что отель "Токио стар" в Одессе горел дважды ночью в субботу, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около тысячи квадратных метров. В результате восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Спасатели эвакуировали из гостиницы 136 человек.

"До решения вопроса о дальнейшем пребывании людей недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных Нацполицией и горсоветом", - говорится в сообщении.

По данным издания, в автобусах пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.