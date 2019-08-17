Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T10:21Z
https://ria.ru/20190817/1557590598.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/03/1557590312_293:0:3934:2048_1036x0_80_0_0_660fbeebf6eb0532e18723dd09b217fb.jpg
РИА Новости

Постояльцев сгоревшего отеля в Одессе временно разместили в автобусах

10:21 17.08.2019
536
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Эвакуированных жильцов отеля "Токио стар" в Одессе временно разместили в автобусах рядом с местом происшествия, сообщает в субботу издание "Думская.net".
Ранее Госслужба по ЧС Украины сообщила, что отель "Токио стар" в Одессе горел дважды ночью в субботу, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около тысячи квадратных метров. В результате восемь человек погибли, еще 10 пострадали. Спасатели эвакуировали из гостиницы 136 человек.
"До решения вопроса о дальнейшем пребывании людей недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных Нацполицией и горсоветом", - говорится в сообщении.
По данным издания, в автобусах пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров. Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще ночью приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.
В пресс-службе МВД Украины сообщили, что в связи происшествием возбуждено уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
030400
Обсудить 0
ОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу
Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу
РИА
Новости
Скорая помощь в Китае
На востоке Китая ураганный ветер опрокинул судно с людьми
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Лента
новостей
Экскурсанты в Керченской крепости
При разминировании крепости Керчи нашли фугас и 1700 авиабомб времен войны
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Автомобиль скорой помощи
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Глава МИД Польши предложил способ "устрашения" России
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Самолеты в аэропорту Борисполь
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния