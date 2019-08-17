В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

ЯКУТСК, 17 авг — РИА Новости. Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
В ночь с пятницы на субботу в службу спасения республики поступило сообщение, что в районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка.
Как отметили в ведомстве, во время отдыха молодой пары на "Скале любви" (народное название) высотой 50 метров девушка оступилась и упала.
Операция по спасению девушки началась в четыре утра и продлилась два часа.
"Подъехали к месту в полной темноте, сложности возникли сразу, <…> малейшая неосторожность вызывает камнепад, а внизу пострадавшая. Наладили переправу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки и со всеми предосторожностями подняли наверх, передали врачам скорой помощи", — отметил начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа, передает служба спасения.
1 июля 2018, 08:53РИА НовостиВ Татарстане рыбак выжил после падения с 50-метрового обрыва