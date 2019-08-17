В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии

Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии

© Служба спасения РС(Я) Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии

ЯКУТСК, 17 авг — РИА Новости. Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.

В ночь с пятницы на субботу в службу спасения республики поступило сообщение, что в районе поселка Чульман Нерюнгринского района со скалы сорвалась девушка.

Как отметили в ведомстве, во время отдыха молодой пары на "Скале любви" (народное название) высотой 50 метров девушка оступилась и упала.

Операция по спасению девушки началась в четыре утра и продлилась два часа.