Китай впервые вывел на орбиту спутники с помощью ракеты-носителя "Цзелун-1"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай осуществил первый запуск своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих миссий, и вывел три космических спутника на заданную орбиту, сообщает агентство Китай осуществил первый запуск своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих миссий, и вывел три космических спутника на заданную орбиту, сообщает агентство Синьхуа

Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР в 12.11 по местному времени (07.11 мск).

Три спутника, разработанные тремя базирующимися в Пекине компаниями, будут использоваться для дистанционного зондирования, осуществления связи и предоставления услуг в сфере интернета вещей.

В августе 2018 года Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) представила проект своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1". Сообщалось, что ракета станет первой в серии малогабаритных ракет-носителей "Цзелун" и будет способна нести до 150 килограммов полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Разработкой и строительством ракеты-носителя занималась компания Chinarocket Co. при CASC.