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РИА Новости

Китай впервые вывел на орбиту спутники с помощью ракеты-носителя "Цзелун-1"

10:02 17.08.2019
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© China Aerospace Science and Technology CorporationЗапуск новой микроракеты-носителя "Цзелун-1" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
Запуск новой микроракеты-носителя Цзелун-1 с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
© China Aerospace Science and Technology Corporation
Запуск новой микроракеты-носителя "Цзелун-1" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, КНР
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Китай осуществил первый запуск своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1", предназначенной для коммерческих миссий, и вывел три космических спутника на заданную орбиту, сообщает агентство Синьхуа.
Ракета была запущена с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР в 12.11 по местному времени (07.11 мск).
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Три спутника, разработанные тремя базирующимися в Пекине компаниями, будут использоваться для дистанционного зондирования, осуществления связи и предоставления услуг в сфере интернета вещей.
В августе 2018 года Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) представила проект своей новой микроракеты-носителя "Цзелун-1". Сообщалось, что ракета станет первой в серии малогабаритных ракет-носителей "Цзелун" и будет способна нести до 150 килограммов полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Разработкой и строительством ракеты-носителя занималась компания Chinarocket Co. при CASC.
Несмотря на свои небольшие размеры, твердотопливная ракета "Цзелун-1" может работать по программе запусков "одна ракета — один спутник" и "одна ракета — много спутников", то есть нести на орбиту сразу несколько космических аппаратов. Общая длина ракеты составляет 19,5 метров, диаметр – 1,2 метра, стартовый вес - 23,1 тонны.
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