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РИА Новости

В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста

09:52 17.08.2019 (обновлено: 09:59 17.08.2019)
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© REUTERS / Kim Hong-JiУчителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
Учителя во время демонстрации возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм в Гонконге. 17 августа 2019
© REUTERS / Kim Hong-Ji
ГОНКОНГ, 17 авг - РИА Новости. Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на очередную массовую акцию протеста вышли члены Союза профессиональных учителей Гонконга, требования которых совпадают с требованиями остальных демонстрантов, в их числе отзыв поправки к закону об экстрадиции и расследование случаев применения силы полицией в отношении протестующих.
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Несмотря на грозу и проливной дождь, учителя направились большой колонной к офису главы администрации около 11.30 по местному времени после того, как устроили митинг в парке Чатер-Гарден. Демонстранты несут в руках плакаты и выкрикивают лозунги. Движение машин по маршруту демонстрантов не перекрыто, однако полиция контролирует потоки людей и транспорта. Колонна демонстрантов растянулась на несколько километров.
На подходе к воротам резиденции главы администрации демонстранты развернули плакаты, лидеры выступают и выкрикивают лозунги. Въезд в резиденцию перекрыт полицией, его охраняют около 10 сотрудников. Демонстранты оставляют листовки и привязывают к воротам белые ленточки – символ их требований, а после уходят, некоторые задерживаются. Участники акции ведут себя мирно и организованно, давки нет, несмотря на большое число людей, полиция не препятствует митингу.
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Двое учителей начальной школы, которые пришли на демонстрацию, рассказали РИА Новости, что марш устроен в поддержку не только студентов, но и всех жителей Гонконга. "Мы просто учителя начальной школы, мы сегодня пришли, чтобы отстоять свою свободу. Мы требуем не применять силу, не быть жестокими", - рассказала РИА Новости одна из педагогов. Ранее власти призывали учителей прекратить демонстрации, так как скоро в школах и университетах начнутся занятия.
"Я думаю, что наше движение будет длиться долго. Многие надеются, что скоро начнутся занятия для школьников начальной и средней школы. Уроков нет, но мы по-прежнему продолжаем учиться, ведь знания получают не только из книг", - отметила еще один педагог.
Масштабные демонстрации в Гонконге продолжаются уже одиннадцать недель. Их спровоцировало рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако сейчас с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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