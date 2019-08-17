В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста

ГОНКОНГ, 17 авг - РИА Новости. Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу на очередную массовую акцию протеста вышли члены Союза профессиональных учителей Гонконга, требования которых совпадают с требованиями остальных демонстрантов, в их числе отзыв поправки к закону об экстрадиции и расследование случаев применения силы полицией в отношении протестующих.

Несмотря на грозу и проливной дождь, учителя направились большой колонной к офису главы администрации около 11.30 по местному времени после того, как устроили митинг в парке Чатер-Гарден. Демонстранты несут в руках плакаты и выкрикивают лозунги. Движение машин по маршруту демонстрантов не перекрыто, однако полиция контролирует потоки людей и транспорта. Колонна демонстрантов растянулась на несколько километров.

На подходе к воротам резиденции главы администрации демонстранты развернули плакаты, лидеры выступают и выкрикивают лозунги. Въезд в резиденцию перекрыт полицией, его охраняют около 10 сотрудников. Демонстранты оставляют листовки и привязывают к воротам белые ленточки – символ их требований, а после уходят, некоторые задерживаются. Участники акции ведут себя мирно и организованно, давки нет, несмотря на большое число людей, полиция не препятствует митингу.

Двое учителей начальной школы, которые пришли на демонстрацию, рассказали РИА Новости, что марш устроен в поддержку не только студентов, но и всех жителей Гонконга. "Мы просто учителя начальной школы, мы сегодня пришли, чтобы отстоять свою свободу. Мы требуем не применять силу, не быть жестокими", - рассказала РИА Новости одна из педагогов. Ранее власти призывали учителей прекратить демонстрации, так как скоро в школах и университетах начнутся занятия.

"Я думаю, что наше движение будет длиться долго. Многие надеются, что скоро начнутся занятия для школьников начальной и средней школы. Уроков нет, но мы по-прежнему продолжаем учиться, ведь знания получают не только из книг", - отметила еще один педагог.