Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С понедельника к нам начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26, во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов", — заявил Тишковец.