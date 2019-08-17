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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов

09:34 17.08.2019 (обновлено: 13:54 17.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С понедельника к нам начнет возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26, во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов", — заявил Тишковец.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
Обещали после выходных, похолодание в Москве аж до Осени, да видно отменили,теперь жара на подходе!!! Ещё 3 года назад предлагал разогнать весь Гидрометцентр, или поставить их на сдельную работу! Неправильный прогноз - нет премии! Не слишком ли дорого, нам обходится Гидрометцентр? Летом нам обещают - аномально холодную зиму, а зимой - наоборот, и ничто не сбывается? " Эх -мне-бы такую работу, ни за что, не отвечать, а деньги получать!!!
17 августа, 13:34
Robin Goodov
2860000
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