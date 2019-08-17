Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В субботу около 10:00 (03:00 мск) из аэропорта Хабаровска вылетел L-410, принадлежащий компании "Хабаровские авиалинии", через час после вылета судно вернулось в аэропорт по техническим причинам. На борту было 15 человек, из них два члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет выполнял рейс "Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян". Пассажиров пока не отправили к месту назначения.