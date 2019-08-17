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РИА Новости

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам

09:16 17.08.2019 (обновлено: 20:18 17.08.2019)
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© ГУП "Хабаровские авиалинии"Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии"
Самолет L-410 авиакомпании Хабаровские авиалинии
© ГУП "Хабаровские авиалинии"
ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В субботу около 10:00 (03:00 мск) из аэропорта Хабаровска вылетел L-410, принадлежащий компании "Хабаровские авиалинии", через час после вылета судно вернулось в аэропорт по техническим причинам. На борту было 15 человек, из них два члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, самолет выполнял рейс "Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян". Пассажиров пока не отправили к месту назначения.
Он отметил, что Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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L-410ХабаровскПроисшествия
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