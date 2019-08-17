В Москве за сутки может выпасть более трети нормы осадков

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве за вечер субботы и утро воскресенья, ожидается около 28 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если мы берём вторую половину субботы и утро воскресенья, то за 21 час у нас может выпасть до 28 миллиметров осадков или 36% от нормы осадков, месячная норма у нас 77 миллиметров", - сообщил Тишковец.