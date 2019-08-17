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РИА Новости

В Москве за сутки может выпасть более трети нормы осадков

09:14 17.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве за вечер субботы и утро воскресенья, ожидается около 28 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Если мы берём вторую половину субботы и утро воскресенья, то за 21 час у нас может выпасть до 28 миллиметров осадков или 36% от нормы осадков, месячная норма у нас 77 миллиметров", - сообщил Тишковец.
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