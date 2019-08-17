Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T09:11Z
https://ria.ru/20190817/1557590078.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155686/58/1556865844_0:204:3071:1931_1036x0_80_0_0_19047334636823403bcb706bbf67d161.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:11 17.08.2019
1026
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Облачная погода с дождями во второй половине дня и температурой до плюс 19 градусов ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта, связанного с южной циклонической депрессией. Поэтому, в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые дождями, которые вечером усилятся, что наряду со свежим северо-восточным ветром продолжит удерживать прохладный температурный фон на 3-4 градуса ниже средней многолетней нормы август", - сообщил синоптик.
Пешеходы в Москве во время дождя
Вчера, 08:06РИА Новости
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
По словам метеоролога, в субботу в Москве облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером на Москву обрушится ливень.
Максимальная температура составит плюс 17-19 градусов в Москве, по области плюс 15-20. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
120021
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Жара в Москве
Синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов
РИА
Новости
Пешеходы в Москве во время дождя
В Москве за сутки может выпасть более трети нормы осадков
Прохожие во время дождя
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
Золотая осень
Синоптики не прогнозируют ранний листопад из-за холодного лета в Москве
Лента
новостей
Пешеходы в Москве во время дождя
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
Пятый элемент в саду. На ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Ежи изъятые с нелегального склада животных в Ромтауне, Мичиган, США
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния