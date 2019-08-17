Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Облачная погода с дождями во второй половине дня и температурой до плюс 19 градусов ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта, связанного с южной циклонической депрессией. Поэтому, в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые дождями, которые вечером усилятся, что наряду со свежим северо-восточным ветром продолжит удерживать прохладный температурный фон на 3-4 градуса ниже средней многолетней нормы август", - сообщил синоптик.

По словам метеоролога, в субботу в Москве облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером на Москву обрушится ливень.