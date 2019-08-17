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РИА Новости

Силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

09:05 17.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраину подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждены домостроения, сообщил в субботу и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
"Обстрел Зайцево. Брусилова, 1 - сгорела летняя кухня; Рыбалко, 169 - пострадали постройки и дом", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по окраине Горловки утром в субботу украинские силовики выпустили пять мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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