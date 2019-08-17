Силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по окраине Горловки утром в субботу украинские силовики выпустили пять мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.