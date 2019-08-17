Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после шутки про блокадницу.
Теперь для просмотра записей необходимо быть подписанным на ее аккаунт.
Закрытая страница Ольги Бузовой в Instagram
Закрытая страница Ольги Бузовой в Instagram
Число подписчиков певицы составляет 16,2 миллиона человек.
Ранее общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на страницу артистки, назвав ее пост про блокадницу неприемлемым.
По его словам, Гепрокуратура должна выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать страницу певицы.
Несколько дней назад Бузова опубликовала ролик, на котором сидит в купальнике за столом, облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Она объяснила это тем, что в ее семье "было принято все доедать".
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Публикация вызвала шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон, в частности продюсера Иосифа Пригожина, актера и певца Михаила Боярского, поэта Ильи Резника, а также депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Позже артистка извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что она шутила "только над собой", однако решила не удалять публикацию. В свою очередь, ее мать Ирина поддержала дочь, отметив, что бабушка певицы пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах".
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