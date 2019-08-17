Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T10:27Z
https://ria.ru/20190817/1557589921.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/85/1557528598_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ff818d46144f2677fff46bf1a5923588.jpg
РИА Новости

Командир A321 забрал на память початок кукурузы

09:04 17.08.2019 (обновлено: 10:27 17.08.2019)
17953
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов привез домой в Екатеринбург сувенир. Об этом рассказала порталу E1.ru его супруга Наталья.
По ее словам, муж забрал с собой с места приземления большой початок кукурузы.
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
16 августа, 13:56Радио
Командир экстренно приземлившегося лайнера А321 извинился перед пассажирами
Самолет Airbus 321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку после попадания в двигатели птиц. Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, все живы, несколько человек обратились за медицинской помощью.
Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину дали звание Героев России.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
16 августа, 16:38Радио
Свое "чудо на Гудзоне". Мир восхищен героизмом пилотов лайнера А321
313174459
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321ЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Хороший и очень приятный парень, этот КВС А-321... И видно, что в жизни он очень скромный и очень добрый человек! Именно такие на Руси у нас и были всегда Настоящие Герои! Здоровья тебе, Дамир, всем твоим близким, и только мягких посадок на твоих "стальных птичках"! И огромное спасибо твоему отцу за такого сына! Представляю как он сейчас гордится тобой...)))
17 августа, 10:16
Игорь Соколов
4412000
Рекомендуем
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
РИА
Новости
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Завод Крымский титан
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
08:54Шахта "Грамотеинская" в Кузбассе после ЧП работает в штатном режиме
08:52Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
08:42На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
08:37В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:33Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось
08:32Оппозиция собирает масштабную демонстрацию в центре Гонконга
08:26Укрывавшиеся от тайфуна в Приморье северокорейские шхуны покинули бухты
08:05Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
07:37В Приморье восстановили проезд к восьми отрезанным паводком селам
07:29В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
07:25Названы самые популярные российские курорты для отдыха с детьми в сентябре
07:02В Уссурийске вышедшая из берегов река подтопила дороги
06:58В экстренных службах уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
06:45Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
06:44Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
06:16В США оценили развитие российского флота
06:03Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям восточного Алеппо
05:35В Приморье за сутки утроилось число подтопленных подворий
05:21В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Лента новостейМолния