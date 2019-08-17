Командир A321 забрал на память початок кукурузы

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов привез домой в Екатеринбург сувенир. Об этом рассказала порталу Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов привез домой в Екатеринбург сувенир. Об этом рассказала порталу E1.ru его супруга Наталья.

По ее словам, муж забрал с собой с места приземления большой початок кукурузы.

Самолет Airbus 321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку после попадания в двигатели птиц. Пилотам удалось посадить лайнер в кукурузном поле.

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, все живы, несколько человек обратились за медицинской помощью.