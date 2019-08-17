В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе

"Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи Золотое-4 (Родина), команда СММ слышала восемь выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1–1,5 километров к востоку. По оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший приблизительно в 2 километрах к востоку от позиции патруля", - сообщили РИА Новости в СММ ОБСЕ, сославшись на отчет наблюдателей.