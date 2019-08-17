В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел близ подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе СММ ОБСЕ.
"Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи Золотое-4 (Родина), команда СММ слышала восемь выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1–1,5 километров к востоку. По оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший приблизительно в 2 километрах к востоку от позиции патруля", - сообщили РИА Новости в СММ ОБСЕ, сославшись на отчет наблюдателей.
В пресс-службе уточнили, что команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила РИА Новости, что украинские силовики разместили бронетранспортеры в районе Золотого-4. По мнению ведомства, беспилотник обстреляли 15 августа украинские силовики из стрелкового оружия "для сокрытия размещенного в жилом секторе запрещенного минскими соглашениями вооружения".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru