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РИА Новости

Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

08:11 17.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной  Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе.
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"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, наибольшее число обстрелов – 10 – зафиксировано на юге республики. По территории ДНР украинские силовики выпустили 24 мины калибрами 120 и 82 миллиметра. Также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
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