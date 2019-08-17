Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.