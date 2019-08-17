В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики сообщали, что выходные дни в Москве будут дождливыми и прохладными, тепло вернется в столицу только в начале следующей недели.