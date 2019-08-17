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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

08:06 17.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45РИА Новости
Уровни опасности погоды
Предупреждение действует до 21:00 субботы.
Ранее синоптики сообщали, что выходные дни в Москве будут дождливыми и прохладными, тепло вернется в столицу только в начале следующей недели.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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