В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы

САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Ребенок, который выпал из вагона детского паровозика в Саратове и попал под его колеса, находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы переломы, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного минздрава.

Пятилетний мальчик был госпитализирован в пятницу вечером после того, как на бульваре Героев Отечества выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал под колеса. Прокуратура и следственное управление СК по региону начали проверки.

По предварительным данным следствия, оператор-водитель паровозика не заметил падения юного пассажира, перелезавшего из одного вагона в другой, продолжил движение и наехал на мальчика колесами.

"Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, у него переломы, сочетанные травмы. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь в полном объеме", — сказал собеседник агентства.