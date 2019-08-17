Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T07:55Z
https://ria.ru/20190817/1557589346.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:0:3337:1878_1036x0_80_0_0_69cb6c53a0ee702d677d1ca9641d480d.jpg
РИА Новости

В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы

07:43 17.08.2019 (обновлено: 07:55 17.08.2019)
2498
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 авг - РИА Новости. Ребенок, который выпал из вагона детского паровозика в Саратове и попал под его колеса, находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы переломы, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного минздрава.
Пятилетний мальчик был госпитализирован в пятницу вечером после того, как на бульваре Героев Отечества выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал под колеса. Прокуратура и следственное управление СК по региону начали проверки.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 22:04РИА Новости
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
По предварительным данным следствия, оператор-водитель паровозика не заметил падения юного пассажира, перелезавшего из одного вагона в другой, продолжил движение и наехал на мальчика колесами.
"Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, у него переломы, сочетанные травмы. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава города Михаил Исаев поручил подчиненным усилить контроль качества и безопасности аттракционов после ЧП с детским паровозиком.
0101022
Обсудить 0
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
РИА
Новости
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Лента
новостей
Российские рубли
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Пешеходы в Москве во время дождя
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии владельцы гостиниц провели акцию из-за срыва туристического сезона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
08:36В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
08:33Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
08:14Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР
08:11Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
08:06В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:43В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы
07:42В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
07:27В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
06:41США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
06:18Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
05:59Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
05:34Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
05:17В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
05:15Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла
05:12Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
04:46Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
03:40Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
03:25Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
03:18Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
Лента новостейМолния