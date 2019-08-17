В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.

"Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

"В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами", — сказал Шеремет.

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.

Авария на "Крымском титане"

Год назад обострилась ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан". Из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Работа "Крымского титана" была полностью остановлена. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.