Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T08:30Z
https://ria.ru/20190817/1557589317.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152873/70/1528737020_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_03759375e84b46187b2bfd2dff19a828.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

07:42 17.08.2019 (обновлено: 08:30 17.08.2019)
3746
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗавод "Крымский титан"
Завод Крымский титан
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.
"Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове", — сказал РИА Новости Шеремет.
Полигон твердых бытовых отходов
23 мая, 15:47РИА Недвижимость
Объем накопленного бытового мусора в Крыму достиг 55 млн кубометров
По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.
"В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами", — сказал Шеремет.
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Завод Крымский титан. Архивное фото
22 октября 2018, 17:38РИА Новости
В Армянске возобновил работу завод "Крымский титан"

Авария на "Крымском титане"

Год назад обострилась ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан". Из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Работа "Крымского титана" была полностью остановлена. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.
В июне 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с концентрацией кислоты в кислотонакопителе "Крымского титана" находится под контролем, принимаются все меры, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации.
Премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей Аксенов отвечает на вопросы журналистов на референдуме о статусе Крым
20 марта, 15:30РИА Недвижимость
Аксенов рассказал, что в Крыму появятся два завода по переработке мусора
51213419
Обсудить 22
Михаил ШереметГосдума РФКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
РИА
Новости
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Названа главная трагедия московских протестов
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
Ужин по системе шведский стол
Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
Горящий танкер в Оманском заливе
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос разработал способ сделать спутники "невидимыми"
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Золотой слиток
Золотой трамплин: России предсказали четвертое место по валютным резервам
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
08:36В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
08:33Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
08:14Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР
08:11Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
08:06В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:43В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы
07:42В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
07:27В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
06:41США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
06:18Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
05:59Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
05:34Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
05:17В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
05:15Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла
05:12Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
04:46Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
03:40Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
03:25Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
03:18Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
Лента новостейМолния