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РИА Новости

В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома

07:27 17.08.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВиды Хабаровска
Виды Хабаровска
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ХАБАРОВСК, 17 авг - РИА Новости. Вышедшая из берегов река Амур подтопила в городе Хабаровске четыре жилых дома, кроме того, сильные дожди подтопили несколько улиц вне прибрежной зоны, сообщает региональный главк МЧС России в субботу.
Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней Хабаровск находится под властью циклонов "Лекима" и "Кроса". Идут сильные дожди, начался новый подъем уровня рек. До тайфунов в крае уже был объявлен режим ЧС в связи с паводками.
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"Гребень паводка проходит у города Хабаровска с отметкой в 582 сантиметра (+7 сантиметров за сутки). В связи с постепенным подъемом уровня воды в Хабаровске, помимо 42 приусадебных участков и огородов, оказались подтопленными четыре жилых дома, расположенных на улицах Вилюйская и Тимирязева. На левобережье во власти водной стихии продолжают оставаться порядка 1700 дачных и садовых участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на утро субботы в краевом центре дождевой водой подтоплены 23 приусадебных участка, расположенных в низинах. Там дежурят оперативные группы пожарно-спасательных частей, они откачивают воду с улиц, дворов многоквартирных и частных домов, а также оказывают помощь населению в подъеме вещей на возвышенности и эвакуации легкового транспорта.
Сообщается также, что в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 остаются подтопленными 8 жилых домов, 18 приусадебных и 110 земельных участков. В других селах этого района подтоплены 15 приусадебных и 57 дачных участков, 66 земельных участков, а также шесть участков автодорог. В Нанайском районе оказались подтопленными три приусадебных участка и 19 земельных участков в селах Синда, Найхин, Дубовый Мыс. Под водой оказались несколько участков дорог. В городе Бикин из-за дождей подтоплено 22 приусадебных участка, в селе Лермонтовка восемь жилых домов.
Сообщается, что в населенных пунктах дежурит аэромобильная группа спасателей ДВРПСО МЧС России. Они оказывают адресную помощь населению, в первую очередь жителям подтопленных домов и приусадебных участков, совместно с представителями администрации проводят подомовые обходы, дежурят на подтопленных участках.
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