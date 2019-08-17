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РИА Новости

Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию

06:18 17.08.2019 (обновлено: 07:10 17.08.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ГОНКОНГ, 17 авг — РИА Новости. Гонконгские учителя в субботу вышли на масштабную демонстрацию против законопроекта об экстрадиции, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Представители Союза профессиональных учителей Гонконга стекаются в парк Чатер-Гарден в центре Гонконга.
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"Мы собираемся пройти маршем к офису главы администрации Кэрри Лэм", — сообщила РИА Новости представитель организаторов акции.
По ее словам, пока они не могут сказать, сколько человек примет участие в марше, цифры будут позже.
Сейчас в Гонконге идет сильный дождь, но участники говорят, что он не станет помехой.

"Мы все равно пойдем, нам все равно", — сказала РИА Новости одна из демонстрантов.

Требования участников акции остаются такими же, как у остальных демонстрантов, в том числе полный отзыв рассмотрения закона об экстрадиции, расследование случаев применения силы полицией в отношении участников предыдущих протестов.
Масштабные демонстрации в Гонконге продолжаются уже одиннадцать недель. Их спровоцировало рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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