Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию

ГОНКОНГ, 17 авг — РИА Новости. Гонконгские учителя в субботу вышли на масштабную демонстрацию против законопроекта об экстрадиции, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Представители Союза профессиональных учителей Гонконга стекаются в парк Чатер-Гарден в центре Гонконга.

"Мы собираемся пройти маршем к офису главы администрации Кэрри Лэм", — сообщила РИА Новости представитель организаторов акции.

По ее словам, пока они не могут сказать, сколько человек примет участие в марше, цифры будут позже.

Сейчас в Гонконге идет сильный дождь, но участники говорят, что он не станет помехой.

"Мы все равно пойдем, нам все равно", — сказала РИА Новости одна из демонстрантов.

Требования участников акции остаются такими же, как у остальных демонстрантов, в том числе полный отзыв рассмотрения закона об экстрадиции, расследование случаев применения силы полицией в отношении участников предыдущих протестов.