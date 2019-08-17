Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заслуженный путешественник России и руководитель кругосветной экспедиции на поморской деревянной ладье "Пилигрим" Сергей Синельник рассказал РИА Новости, что экипаж судна хочет добраться до Сиэтла.

Кругосветная экспедиция братьев Сергея и Александра Синельников на деревянной ладье "Пилигрим" стартовала в конце июля 2017 года из Петрозаводска. Сейчас экспедиция находится в Вашингтоне, где, по словам Сергея Синельника, со стоянкой им помогло посольство.

"У нас мечта добраться до Сиэтла. Но мы понимаем, что это можно только волоком. Максимально мы можем пройти либо в Дулут, либо в Чикаго по Великим озерам, откуда можно было бы погрузить ладью на трак. Может быть, кто-то из наших соотечественников владеет компанией по грузоперевозкам и мог бы помочь. Потом мы уже своим ходом пошли бы вдоль западных берегов Канады до Аляски. Возможно, это будет уже в следующем году, поскольку там сезон для мореплавания короткий", - сказал капитан "Пилигрима".

Он сообщил, что судно дошло до Вашингтона через Канарские острова. Стартовав из Петрозаводска, мореплаватели шли вокруг Европы.

"Вышли, как всегда, недостроенные. Строили, можно сказать, всем миром. Помогали и русские, и новозеландцы, и австралийцы, которые ходили с нами в плавания прежде, бывшие соотечественники, неравнодушные к истории нашей страны. Многие из них – потомки первой волны эмиграции, даже никогда не были в России", - сказал Синельник.

"Пилигрим" зашел в Финляндии, затем в Эстонии ладья стояла в морском музее. Судно участвовало в крупном фестивале в Копенгагене вместе с российским фрегатом "Штандарт" и зимовало в Германии, где на пять месяцев предоставили бесплатную стоянку в городе Винер. Затем "Пилигрим" побывал в Нидерландах, Бельгии, Франции, Испании, дошел до Португалии, а потом отправился на Канарские острова.

"Мы живем на борту с семьей. Моему сыну Ярославу исполнилось 13 лет в океане, когда мы пересекали Атлантический океан. Святославу 15 лет, и супруга Марина. Все, кто помогал строить, многие другие, приезжают к нам на две-три недели, как правило. Это как плавучий дом", - добавил Синельник.

Капитан "Пилигрима" рассказал, что его команда знакомит людей с историей и культурой России, демонстрирует русское деревянное зодчество, показывает макеты храмов русского севера. "Когда мы ходили на новгородской ладье "Русич" в Австралии, я не уставал говорить, что это не корабль викингов, а славянская ладья", - сказал он.

Синельник пояснил, что информация о кругосветной экспедиции распространяется по "сарафанному радио". В США мореплавателям помогают либо соотечественники, либо судно стоит на бесплатной якорной стоянке.

"Дальше пока неизвестность. Может быть, кто-то как-то поможет. Мы планируем пойти по Чесапикскому заливу. Нам не по силам оплачивать стоянки. В США они значительно дороже, чем в Северной Европе", - сказал он.