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РИА Новости

Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла

05:15 17.08.2019
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CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleВид на город Сиэтл в США
Вид на город Сиэтл в США
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Заслуженный путешественник России и руководитель кругосветной экспедиции на поморской деревянной ладье "Пилигрим" Сергей Синельник рассказал РИА Новости, что экипаж судна хочет добраться до Сиэтла.
Кругосветная экспедиция братьев Сергея и Александра Синельников на деревянной ладье "Пилигрим" стартовала в конце июля 2017 года из Петрозаводска. Сейчас экспедиция находится в Вашингтоне, где, по словам Сергея Синельника, со стоянкой им помогло посольство.
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"У нас мечта добраться до Сиэтла. Но мы понимаем, что это можно только волоком. Максимально мы можем пройти либо в Дулут, либо в Чикаго по Великим озерам, откуда можно было бы погрузить ладью на трак. Может быть, кто-то из наших соотечественников владеет компанией по грузоперевозкам и мог бы помочь. Потом мы уже своим ходом пошли бы вдоль западных берегов Канады до Аляски. Возможно, это будет уже в следующем году, поскольку там сезон для мореплавания короткий", - сказал капитан "Пилигрима".
Он сообщил, что судно дошло до Вашингтона через Канарские острова. Стартовав из Петрозаводска, мореплаватели шли вокруг Европы.
"Вышли, как всегда, недостроенные. Строили, можно сказать, всем миром. Помогали и русские, и новозеландцы, и австралийцы, которые ходили с нами в плавания прежде, бывшие соотечественники, неравнодушные к истории нашей страны. Многие из них – потомки первой волны эмиграции, даже никогда не были в России", - сказал Синельник.
"Пилигрим" зашел в Финляндии, затем в Эстонии ладья стояла в морском музее. Судно участвовало в крупном фестивале в Копенгагене вместе с российским фрегатом "Штандарт" и зимовало в Германии, где на пять месяцев предоставили бесплатную стоянку в городе Винер. Затем "Пилигрим" побывал в Нидерландах, Бельгии, Франции, Испании, дошел до Португалии, а потом отправился на Канарские острова.
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"Мы живем на борту с семьей. Моему сыну Ярославу исполнилось 13 лет в океане, когда мы пересекали Атлантический океан. Святославу 15 лет, и супруга Марина. Все, кто помогал строить, многие другие, приезжают к нам на две-три недели, как правило. Это как плавучий дом", - добавил Синельник.
Капитан "Пилигрима" рассказал, что его команда знакомит людей с историей и культурой России, демонстрирует русское деревянное зодчество, показывает макеты храмов русского севера. "Когда мы ходили на новгородской ладье "Русич" в Австралии, я не уставал говорить, что это не корабль викингов, а славянская ладья", - сказал он.
Синельник пояснил, что информация о кругосветной экспедиции распространяется по "сарафанному радио". В США мореплавателям помогают либо соотечественники, либо судно стоит на бесплатной якорной стоянке.
"Дальше пока неизвестность. Может быть, кто-то как-то поможет. Мы планируем пойти по Чесапикскому заливу. Нам не по силам оплачивать стоянки. В США они значительно дороже, чем в Северной Европе", - сказал он.
Ладья "Пилигрим" была построена в 2015-2017 годах на основе исторических чертежей поморской ладьи Соловецкого монастыря XVI века "Преподобный Зосима" в несколько уменьшенном варианте. Длина корпуса "Пилигрима" – 13 метров. Внутри три каюты. Команда – до 12 человек. На борту ладьи находится плавучий музей художественных произведений, изделий народного промысла, выставка макетов, картин и поделок старинного деревянного судостроения и северного русского зодчества.
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