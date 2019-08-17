Россиянам разрешили использовать компактные автознаки

Отмечается, что право на такие знаки автомобилисты получают по ГОСТу 2018 года, который до сих пор не вступил в силу. По словам представителя МВД Ирины Волк, уменьшенные номера не запрещены, но их можно устанавливать только на тех машинах, у которых не приспособлены места для обычных регистрационных знаков.