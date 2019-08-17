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РИА Новости

Россиянам разрешили использовать компактные автознаки

05:12 17.08.2019 (обновлено: 08:33 17.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владельцам японских машин и мотоциклистам разрешили использовать более компактные номера нового формата, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на МВД.
Отмечается, что право на такие знаки автомобилисты получают по ГОСТу 2018 года, который до сих пор не вступил в силу. По словам представителя МВД Ирины Волк, уменьшенные номера не запрещены, но их можно устанавливать только на тех машинах, у которых не приспособлены места для обычных регистрационных знаков.
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Кроме того, издание подчеркивает, что авто- и мотовладельцам придется заказывать их в частных фирмах, которые получили специальное свидетельство об утверждении изготовленного образца.
Также сообщается, что, исходя из информации в Сети, сейчас средняя цена на уменьшенные автознаки составляет примерно 1,5-2 тысячи рублей.
По словам представителя МВД, ГИБДД не будет выдавать новые номера, предположительно, до 4 августа следующего года, когда стандарт официально вступит в силу.
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