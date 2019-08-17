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РИА Новости

Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента

04:46 17.08.2019
88627
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Денис Воронин
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в Московской области, в интервью телеканалу "360" заявила, что ее видео с места инцидента вызвало гнев пользователей соцсетей, которые, в частности, пожелали спасшейся женщине смерти.
Отмечается, что Алла Гарковенко после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте видео, где, по ее словам, она поделилась эмоциями, которые испытывала непосредственно после инцидента. На ролик обратил внимание британский таблоид Daily Mail, который назвал Гарковенко "неблагодарной стриптизершей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке".
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"Когда я покинула самолет, нам сказали быстро отбегать от него как можно дальше, потому что он может взорваться. Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло. Что значили мои слова? Первые секунды — стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что блин… спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. В тот момент я не думала, что я должна или не должна. Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть", — рассказала пассажирка самолета.
Она добавила, что после публикации видеоролика пользователи соцсети начали писать ей личные сообщения и комментировать ее посты, предполагая, что Гарковенко пошутила, однако она ответила им еще одним видео, в котором уточнила, что никогда не стала бы "прикалываться" над такими вещами. В частности, сообщает телеканал, в одном из сторис женщина поблагодарила бога за спасение, но не упомянула экипаж самолета, на что обратили внимание юзеры Instagram. После этого на Гарковенко посыпались обвинения в неблагодарности к пилотам.
"Просто люди злые. И после такой катастрофы, когда нужна поддержка и, может быть, какая-то психологическая помощь, ужасно, что ты получаешь наоборот… Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: "лучше бы ты там сдохла", "зачем такие, как ты, выживают", — посетовала она.
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Гарковенко также добавила, что ее неправильно поняли.
"Никто из пассажиров не имел претензий к пилотам. Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были", — пояснила пассажирка.
В четверг направлявшийся из Москвы в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Пилотам удалось благополучно приземлить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМосковская областьОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Совсем люди стали больными с этими смартфонами и прочими инстаграммами...😡😡😡
17 августа, 05:59
Felix D
11511111
но в ТАКОЙ момент подумала только про Иннстаграмм. Сами пользователи, потому не стоит жаловаться
17 августа, 06:18
iga912
8800010
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