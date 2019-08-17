Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в Московской области, в интервью телеканалу Одна из пассажирок А321, экстренно севшего в Московской области, в интервью телеканалу "360" заявила, что ее видео с места инцидента вызвало гнев пользователей соцсетей, которые, в частности, пожелали спасшейся женщине смерти.

Отмечается, что Алла Гарковенко после жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте видео, где, по ее словам, она поделилась эмоциями, которые испытывала непосредственно после инцидента. На ролик обратил внимание британский таблоид Daily Mail , который назвал Гарковенко "неблагодарной стриптизершей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке".

"Когда я покинула самолет, нам сказали быстро отбегать от него как можно дальше, потому что он может взорваться. Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло. Что значили мои слова? Первые секунды — стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что блин… спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. В тот момент я не думала, что я должна или не должна. Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть", — рассказала пассажирка самолета.

Она добавила, что после публикации видеоролика пользователи соцсети начали писать ей личные сообщения и комментировать ее посты, предполагая, что Гарковенко пошутила, однако она ответила им еще одним видео, в котором уточнила, что никогда не стала бы "прикалываться" над такими вещами. В частности, сообщает телеканал, в одном из сторис женщина поблагодарила бога за спасение, но не упомянула экипаж самолета, на что обратили внимание юзеры Instagram. После этого на Гарковенко посыпались обвинения в неблагодарности к пилотам.

"Просто люди злые. И после такой катастрофы, когда нужна поддержка и, может быть, какая-то психологическая помощь, ужасно, что ты получаешь наоборот… Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: "лучше бы ты там сдохла", "зачем такие, как ты, выживают", — посетовала она.

Гарковенко также добавила, что ее неправильно поняли.

"Никто из пассажиров не имел претензий к пилотам. Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были", — пояснила пассажирка.

В четверг направлявшийся из Москвы в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.