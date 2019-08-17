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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению

03:40 17.08.2019
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© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля
© Fotolia / bnenin
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россияне используют автомобили для занятий любовью и разговоров по телефону, а также в качестве склада, не по назначению личный транспорт применяют 83% граждан, следует из результатов исследования онлайн-сервиса по обслуживанию авто Uremont, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Компания составила рейтинг "нецелевого" использования транспортных средств, опросив 5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные авто. Большинство заявило, что использует автомобиль "не по назначению", отмечается в материалах Uremont. На вопрос теста "Как еще вы используете автомобиль помимо вождения?" было предложено шесть вариантов ответа. Кроме того, у респондентов была возможность указать свой вариант.
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"83% россиян используют автомобили не только по назначению. Чаще всего в личных транспортных средствах россияне занимаются сексом (41,9%) и разговаривают по телефону в уединении (24,5%)", - говорится в исследовании.
Еще 9,4% респондентов сообщили, что работают или учатся "существенное время" в автомобиле, 9% сказали, что завтракают, обедают или ужинают в транспорте.
"Также были и те, кто в машине спят и даже иногда используют авто в качестве дома на колесах", - добавляют в компании.
Некоторые владельцы автомобилей заявили о том, что в транспортном средстве хранят "заготовки на зиму", а также используют авто для зарядки некоторых приборов (в том числе средства освещения в выездах на природу) и в качестве "аудиосистемы на даче", добавляется в исследовании.
"Мы не уточняли регулярность действий, поэтому речь идет не обязательно о постоянном необычном использовании автомобиля. Например, "дом на колесах" - это выход для многих людей, которые любят путешествовать на автомобилях и устали. То, что в транспортном средстве россияне могут работать с ноутбука или смартфона, обедать, закономерно - темп жизни быстрый (особенно в мегаполисах), и люди приспосабливаются", - прокомментировал основатель Uremont Артур Терисаян.
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