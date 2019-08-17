Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россияне используют автомобили для занятий любовью и разговоров по телефону, а также в качестве склада, не по назначению личный транспорт применяют 83% граждан, следует из результатов исследования онлайн-сервиса по обслуживанию авто Uremont, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Компания составила рейтинг "нецелевого" использования транспортных средств, опросив 5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные авто. Большинство заявило, что использует автомобиль "не по назначению", отмечается в материалах Uremont. На вопрос теста "Как еще вы используете автомобиль помимо вождения?" было предложено шесть вариантов ответа. Кроме того, у респондентов была возможность указать свой вариант.

"83% россиян используют автомобили не только по назначению. Чаще всего в личных транспортных средствах россияне занимаются сексом (41,9%) и разговаривают по телефону в уединении (24,5%)", - говорится в исследовании.

Еще 9,4% респондентов сообщили, что работают или учатся "существенное время" в автомобиле, 9% сказали, что завтракают, обедают или ужинают в транспорте.

"Также были и те, кто в машине спят и даже иногда используют авто в качестве дома на колесах", - добавляют в компании.

Некоторые владельцы автомобилей заявили о том, что в транспортном средстве хранят "заготовки на зиму", а также используют авто для зарядки некоторых приборов (в том числе средства освещения в выездах на природу) и в качестве "аудиосистемы на даче", добавляется в исследовании.