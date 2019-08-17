Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Он привел пример Анатолийского побережья Турции, развитие которого планировалось в расчете на прием массовых туристических потоков из разных стран. Там изначально создавались достаточно крупные отельные инфраструктуры, где экономическая модель формата all inclusive может работать наиболее эффективно.

"Если обратить внимание на юг России, то становится очевидно, как мало там подобных объектов. Кто-то из местных предпринимателей побаивается такой модели, кто-то не ставит ее в приоритет из-за потенциальных доходов — у каждого своя история. Но нужно понимать, что all inclusive в Турции начинает работать в малых отельных форматах, рассчитанных более чем на 200 номеров – только тогда он выгоден и интересен. Для Антальи, где отели имеют по 300-700 номеров, такой формат выглядит наиболее привлекательным", — пояснил Прасов.

Он также обратил внимание на то, что Анатолийское побережье грузится в основном чартерными, а не регулярными рейсами, а Краснодарский край и Крым — наоборот.

"Тут нужно учитывать все с самого старта – цену авиабилета, группового трансфера, проживания в отеле с большим номерным фондом и экономически откалиброванной ценой. Все это имеет огромное значение при расчете эффективности модели", — сказал представитель отельного бизнеса.

"Стоит обратить внимание на то, что параллельно с курортным бизнесом Турция активно развивает еще и сельское хозяйство. В отели на побережье Средиземного моря поставляются в основном продукты турецкого производства, которые выращены рядом и имеют адекватные цены. Если же посмотреть на цены сезонных овощей и фруктов в Крыму и на Кубани, то нас ждет разочарование", — продолжил эксперт.

Прасов указал на тот факт, что пляжный сезон на юге России гораздо короче, чем на Анатолийском побережье. Это значит, что прибрежные территории Крыма и Кубани значительно проигрывают турецким по объемам туристов, которых могли бы принять в одинаковых временных условиях.