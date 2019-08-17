Как МЧС России спасало людей после землетрясения в Турции 20 лет назад

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Двадцать лет назад, 17 августа 1999 года, в районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение силой 7 баллов с эпицентром у городов Измит и Адапазар. В тот же день в аэропорту Стамбула приземлился российский самолет Ил-76 со спасателями на борту. Уже позднее выяснилось, что российский сводный отряд спас больше всего людей.

Воспоминаниями о ликвидации последствий катастрофы с РИА Новости поделился участник той операции Кирилл Бородин, в то время – рядовой спасатель, а сегодня – руководитель отряда Центроспас МЧС России.

Первого человека вытащили через полчаса

Российские спасатели, вспоминает Бородин, прибыли в район землетрясения одними из первых и сразу же приступили к работам.

"Первого человека мы достали спустя полчаса после того, как прибыли. Под каждым камнем, под каждым завалом были люди", - рассказывает Бородин.

Городок Гельджюк, в котором работали российские спасатели, был сильно разрушен, рассказал собеседник агентства – город застраивался в свое время без учета сейсмоопасности, поэтому многие современные панельные многоэтажки сложились, как карточный домик. Кроме этого, часть прибрежного города попросту "съехала" в море.

Большое число спасенных, как отметил Бородин, объясняется в первую очередь тем, что отряд из России прибыл в первые сутки после катастрофы.

"Потом уже подсчитали, что мы спасли больше всех людей. Объясняется очень просто – наш отряд прибыл очень быстро в Турцию, мы буквально работали с первого дня землетрясения. Это самое ценное время для спасательных работ – шансы на выживание у заваленных людей с каждым часом уменьшаются по экспоненте. Больше всего спасают обычно в первые трое суток, а после пятого дня, на мой взгляд, выживание людей уже можно отнести к разряду чуда", - делится он.

35 часов работы, 5 часов сна

В зоне чрезвычайной ситуации спасатели обычно работают, рассказывает Бородин, 30-35 часов, после чего спят примерно пять часов и снова приступают к работе.

"Первые сутки отряд расползался – сначала работали пятерками, потом тройками, двойками, а потом и по одному спасателю работали, координируя местных добровольцев. Берешь группу людей, объясняешь, что делать, как разбирать завал, потом бежишь в другое место, помогаешь там и возвращаешься к первой группе уже доставать человека", - вспоминает спасатель.

Общение с местными службами и добровольцами пришлось вести через переводчиков – большинство местных жителей не говорили по-английски, однако удалось найти несколько человек, которые знали русский и стали переводчиками.

К моменту землетрясения в Турции у российских спасателей, вспоминает Бородин, уже было необходимое оборудование, которое значительно упрощало работу.

"За время от Спитакского землетрясения (произошло в Армении в 1988 году – ред.) до Турции изменилось очень многое. В Армении были ломы, кувалды, пилы, кусачки и все. В Турцию же мы уже прилетели, и у нас было все – начиная от инструментов и заканчивая бетоноломами, отрезные машинки, поисковые приборы, появилась кинологическая служба, не говоря уже о хороших палатках, машинах, генераторах и так далее", - рассказывает собеседник агентства.

Однако одна вещь не поддается почти никакой технике и серьезно тормозит работу спасателей – это не плиты и не сталь, а простая ткань и матрасы.

"Бетон проходится очень быстро, к тому же у нас было оборудование уже специальное к тому времени. Стопоришься всегда на одежде - если плиту можно быстро разбить, то придавленную ткань так достать не получается и приходится ее по кусочкам выкусывать или вырезать. Хуже этого в Турции были только пружинные матрасы, очень качественные и хорошие – проволоку в них очень сложно перекусить, я, честно говоря, с трудом представляю, чем ее можно разрезать, кусачки просто ломаются", - рассказал Бородин.

Чудо все-таки случилось

Самым запоминающимся событием во время работы в Турции в 1999 году, рассказал Бородин, стало спасение мужчины – его доставали из-под завалов 36 часов, и до сих пор этот случай считается уникальным в истории отряда.

"Его доставали 36 часов, в моей карьере это самая долгая операция такого плана. Причем, подчеркну, что его именно извлекали 36 часов, нашли его еще раньше. Ему повезло – он отделался царапинами, при этом сам по себе он был худощавый, и воды ему требовалось немного", - рассказал спасатель.

Кроме этого, в момент обрушения мужчина находился на первом этаже, и благодаря удачно упавшей балке вокруг него образовалась пустота, а сложившиеся сверху плиты стали своеобразной теплоизоляцией, благодаря которой мужчина не замерз.

"Он повернул голову в одну сторону и покричал, мы начали к нему пробираться. Пока мы пробивались, он, видимо, повернул голову в другую сторону и стал кричать там – тогда мы поняли, что идем неправильно, а пробили шурф к тому моменту уже до третьего этажа. Тогда мы стали пробиваться к нему другим путем и получилось очень точно на него выйти", - вспоминает спасатель.