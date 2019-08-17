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РИА Новости

Роскосмос разработал способ сделать спутники "невидимыми"

03:02 17.08.2019 (обновлено: 07:02 17.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
"Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра", — говорится в описании изобретения.
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Спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. Таким способом при наблюдениях с Земли видимость объекта сокращается в десять и более раз за счет рассеивания отраженного от пузырьков света.
Маскировать предлагается космические аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тысяч километров, где радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными и поэтому применяются оптические наблюдения.
Для получения детальных изображений космического аппарата, а соответственно, определения его целевых задач и технического состояния, используются специализированные обсерватории. В России таким объектом является Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова, позволяющий проводить мониторинг околоземного пространства в разных диапазонах волн — от ультрафиолетового до среднего инфракрасного. В оптическом диапазоне имеющиеся средства позволяют получать изображение космических объектов на высотах от 150 километров до 36 тысяч километров — можно разглядеть на этих высотах космический мусор размером более 20 сантиметров.
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В других странах имеются собственные средства наблюдения. Аналогичный по возможностям российскому американский телескоп Advanced Electro Optical System Telescope установлен на Гавайских островах.
Как рассказал РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, разработка маскировки для спутников может быть востребована в военных целях. "Программа защиты спутников от внешнего воздействия и их маскировки развивалась в 1990-х годах в США. Чем она закончилась, неизвестно", — рассказал он.
По словам эксперта, с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно выяснить, маневрирует ли спутник и куда движется. Таким образом, сделав спутник невидимым, его маневры на орбите можно скрыть от наблюдателей, полагает эксперт.
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