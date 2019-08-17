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РИА Новости

Президент Мексики выступил против казни стрелка из Эль-Пасо

02:24 17.08.2019
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© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор. 1 июля 2018 года
Лопес Обрадор. 1 июля 2018 года
© AP Photo / Moises Castillo
МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что выступает против возможной смертной казни человека, устроившего стрельбу в Эль-Пасо и убившего, в том числе, мексиканцев.
"Наша конституция не разрешает смертную казнь, по своим убеждениям мы не хотим, чтобы была смертная казнь (для стрелка)", - сказал Лопес Обрадор на своей традиционной ежедневной пресс-конференции.
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Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.
В результате происшествия погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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