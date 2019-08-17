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РИА Новости
Культура

Умер актер Питер Фонда из "Беспечного ездока"

02:23 17.08.2019 (обновлено: 07:03 17.08.2019)
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© AP Photo / Chris Pizzello/ InvisionАмериканский актер Питер Фонда
Американский актер Питер Фонда
© AP Photo / Chris Pizzello/ Invision
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
"Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался", — рассказала семья актера.
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По словам родственников, его смерть была спокойной. Он скончался "утром в пятницу, 16 августа, в 11.05 (по местному времени, 21.05 мск — ред.) в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи".
"Официальная причина смерти — дыхательная недостаточность из-за рака легких", — отметили родственники.
Питер Фонда, сын актера Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды, был известным актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Помимо роли Уайатта в "Беспечном ездоке", он известен по роли Фрэнка в фильме в фильме "Страсть Эйн Рэнд", за которую он стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 2000 году. Фонда также снимался в фильмах "Золото Ули" (первый "Золотой глобус" в карьере актера за лучшую мужскую роль) и "Вызывающий бурю".
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