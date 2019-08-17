Умер актер Питер Фонда из "Беспечного ездока"

По словам родственников, его смерть была спокойной. Он скончался "утром в пятницу, 16 августа, в 11.05 (по местному времени, 21.05 мск — ред.) в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи".

Питер Фонда, сын актера Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды, был известным актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Помимо роли Уайатта в "Беспечном ездоке", он известен по роли Фрэнка в фильме в фильме "Страсть Эйн Рэнд", за которую он стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 2000 году. Фонда также снимался в фильмах "Золото Ули" (первый "Золотой глобус" в карьере актера за лучшую мужскую роль) и "Вызывающий бурю".