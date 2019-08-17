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РИА Новости

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

02:14 17.08.2019 (обновлено: 08:02 17.08.2019)
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Размещение американских войск в Польше будет сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Его слова цитирует телекомпания Polsat.
"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
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У Варшавы большие планы. Главное, чтобы им не помешал Вашингтон
Министр также выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.
В начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также заявили о намерении увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, которые находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.
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Яцек ЧапутовичМИД ПольшиПольшаЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Очевидно кто-то до сих пор полагает, что война будет похожа на 2-ю мировую. Тактические ядерные заряды есть не только у США Все решится в первые сутки, только Польша об этом не узнает.
17 августа, 04:08
ggoldmikron
225704196404
нас это не напугает, а вот польшу в очередной раз выставит в имедже женщины с низкой социальной ответственностью. Им не привыкать.
17 августа, 03:50
Александр Сергеевич
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