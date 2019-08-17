В больницы в секторе Газа не поступали пострадавшие от авиаудара Израиля

Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе

ГАЗА / МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минздрав сектора Газа сообщает, что в больницы анклава не поступило пострадавших в результате авиаудара ВВС Израиля.

Накануне вечером военные отчитались о перехвате реактивного снаряда, летевшего в направлении приграничных населенных пунктов, включая крупный город Сдерот.

В заявлении минздрава сектора Газа для прессы отмечается, что "никаких жертв не поступило в больницы анклава в результате авиаудара".

Пресс-служба израильской армии сообщила, что система ПВО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Газы, "до того, как она смогла достичь свою цель - израильских мирных жителей".

"Мы только ответили ударами по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе. Объект нацеливания Израиля - терроризм", - говорится в релизе армейской пресс-службы в Twitter

Пресс-служба уточняет, что авиация атаковала "две подземные цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС, в северной и центральной частях сектора Газа".