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РИА Новости

В больницы в секторе Газа не поступали пострадавшие от авиаудара Израиля

02:12 17.08.2019 (обновлено: 02:20 17.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ГАЗА / МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минздрав сектора Газа сообщает, что в больницы анклава не поступило пострадавших в результате авиаудара ВВС Израиля.
Накануне вечером военные отчитались о перехвате реактивного снаряда, летевшего в направлении приграничных населенных пунктов, включая крупный город Сдерот.
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В заявлении минздрава сектора Газа для прессы отмечается, что "никаких жертв не поступило в больницы анклава в результате авиаудара".
Пресс-служба израильской армии сообщила, что система ПВО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Газы, "до того, как она смогла достичь свою цель - израильских мирных жителей".
"Мы только ответили ударами по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе. Объект нацеливания Израиля - терроризм", - говорится в релизе армейской пресс-службы в Twitter.
Пресс-служба уточняет, что авиация атаковала "две подземные цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС, в северной и центральной частях сектора Газа".
На ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.
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ВВС ИзраиляХамасИзраильВ мире
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