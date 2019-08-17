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РИА Новости

В Авиалесоохране отчитались о тушении пожаров в российских лесах за сутки

02:00 17.08.2019 (обновлено: 02:07 17.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушили, уменьшилась за прошедшие сутки на 85 тысяч 686 гектаров, сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 148 лесных пожаров площадью 244 тысячи 556 гектаров, где велось тушение.
Тушение лесных пожаров
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За прошедшие сутки ликвидировали 70 лесных пожаров на площади 111 тысяч 971 гектар. "На 00.00 мск 17 августа на территории РФ действовало 112 лесных пожаров на площади 158 тысяч 870 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Указывается, что на тушении лесных пожаров задействовано 2626 человек, 214 единиц техники, 45 воздушных судов на мониторинге и 26 - на тушении.
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Иркутской области - 34 пожара на землях лесного фонда площадью 88,4 тысячи гектара. В Красноярском крае тушили 37 пожаров площадью 62,2 тысячи гектара.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Тушение лесных пожаров
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Красноярский крайИркутская областьРоссияПроисшествия
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