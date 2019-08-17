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РИА Новости

Мадуро пообещал оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы

01:58 17.08.2019 (обновлено: 07:13 17.08.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что хочет быстрее провести выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею и пообещал своим оппонентам "порку века".
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Сама оппозиция не признала итогов выборов президента в 2018 году и требовала проведения досрочных выборов главы государства.
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"Я уже хочу выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы, потому что мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.
По его словам, уже идет работа по подготовке кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи из числа представителей рабочего класса. "Не спите, товарищи, будьте твердыми лидерами, которые будут органично представлять рабочий класс (в парламенте)", — отметил президент.
Еще в мае Мадуро предлагал оппозиции провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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