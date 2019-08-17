Мадуро пообещал оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что хочет быстрее провести выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею и пообещал своим оппонентам "порку века".

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Сама оппозиция не признала итогов выборов президента в 2018 году и требовала проведения досрочных выборов главы государства.

"Я уже хочу выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы, потому что мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, уже идет работа по подготовке кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи из числа представителей рабочего класса. "Не спите, товарищи, будьте твердыми лидерами, которые будут органично представлять рабочий класс (в парламенте)", — отметил президент.

Еще в мае Мадуро предлагал оппозиции провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.