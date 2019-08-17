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РИА Новости

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

01:56 17.08.2019 (обновлено: 03:51 17.08.2019)
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет. Такие выводы, как пишет Daily Mail, сделали в своей научной работе ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.
Исследователи применили для моделирования новую схему, отличающуюся более высокой разрешающей способностью и более высокой границей применимости — 140 километров над поверхностью, что на 60 километров выше, чем в ранее представленной модели НАСА.
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Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи, которая, в течение нескольких недель распространившись стратосферными ветрами по всему земному шару, заслонит солнечный свет. Эксперты прогнозируют, что для того, чтобы завеса начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, а для того, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню, — еще три года.
В свою очередь, наличие завесы из сажи приведет к падению приповерхностной температуры воздуха более чем на восемь градусов Цельсия. Как свидетельствуют представленные в исследовании графики, на этом уровне температурная аномалия продлится порядка четырех лет, а для полного возврата показателя к довоенным значениям потребуется около десятилетия.
Также, как отмечается, атмосферные эффекты приведут к коллапсу муссонов и значительному увеличению изменчивости цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).
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Модель в целом повторяет выводы предшествующих — например, представленной в 2007 году Институтом космических исследований имени Годдарда при НАСА. При этом новая модель, в которую заложено более сложное представление о поведении взвешенных частиц, показывает, что облако сажи исчезнет быстрее, чем в более старой модели НАСА, однако степень реакции климата останется в целом схожей.
Увеличение разрешения модели дает в предсказании более сильное падение как температуры, так и уровня осадков в целом по планете в первые несколько лет после ядерных атак.
Кроме того, северный полярный вихрь — быстро движущийся поток воздуха, который окружает северный полюс, — в первый год после войны усилится, что приведет к некоторому повышению температуры (но при этом она останется ниже нуля) относительно нормальных значений как в Арктике, так и в северной Евразии.
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В целом полученные данные подтверждают прогнозы широкого круга существенно менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.
"Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией последует ядерная зима", — пишут исследователи.
"Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую ​​атаку", — указывают они, подчеркнув, что использование ядерного оружия Соединенными Штатами и Россией будет иметь катастрофические последствия для всего мира. "В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон, обладающих ядерным оружием", — заключили ученые.
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National Interest предупредил о риске ядерной войны
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РоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
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17 августа, 03:06
СССергей Смирнов
502116125
Нравится нашей власти народ в страхе держать,последние пять лет только о войне нам рассказывают и налоги повышают.
17 августа, 08:28
Татьяна Бондарева
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