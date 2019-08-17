Названы последствия ядерной войны между Россией и США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет. Такие выводы, как пишет Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет. Такие выводы, как пишет Daily Mail , сделали в своей научной работе ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.

Исследователи применили для моделирования новую схему, отличающуюся более высокой разрешающей способностью и более высокой границей применимости — 140 километров над поверхностью, что на 60 километров выше, чем в ранее представленной модели НАСА.

Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи, которая, в течение нескольких недель распространившись стратосферными ветрами по всему земному шару, заслонит солнечный свет. Эксперты прогнозируют, что для того, чтобы завеса начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, а для того, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню, — еще три года.

В свою очередь, наличие завесы из сажи приведет к падению приповерхностной температуры воздуха более чем на восемь градусов Цельсия. Как свидетельствуют представленные в исследовании графики, на этом уровне температурная аномалия продлится порядка четырех лет, а для полного возврата показателя к довоенным значениям потребуется около десятилетия.

Также, как отмечается, атмосферные эффекты приведут к коллапсу муссонов и значительному увеличению изменчивости цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

Модель в целом повторяет выводы предшествующих — например, представленной в 2007 году Институтом космических исследований имени Годдарда при НАСА. При этом новая модель, в которую заложено более сложное представление о поведении взвешенных частиц, показывает, что облако сажи исчезнет быстрее, чем в более старой модели НАСА, однако степень реакции климата останется в целом схожей.

Увеличение разрешения модели дает в предсказании более сильное падение как температуры, так и уровня осадков в целом по планете в первые несколько лет после ядерных атак.

Кроме того, северный полярный вихрь — быстро движущийся поток воздуха, который окружает северный полюс, — в первый год после войны усилится, что приведет к некоторому повышению температуры (но при этом она останется ниже нуля) относительно нормальных значений как в Арктике, так и в северной Евразии.

В целом полученные данные подтверждают прогнозы широкого круга существенно менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.

"Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией последует ядерная зима", — пишут исследователи.