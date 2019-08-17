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РИА Новости

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

01:38 17.08.2019 (обновлено: 01:59 17.08.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
© REUTERS / Jon Nazca
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
По данным минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американского закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона об отмывании денег, а также закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
Вчера, 04:41РИА Новости
Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью
Утверждается, что танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который США ранее объявили террористической организацией.
В четверг госдепартамент распространил заявление, в котором пригрозил "серьезными последствиями всем, кто связан с Grace 1".
Гибралтар 4 июля заподозрил танкер в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет британское владение.
В Иране освобождение танкера Grace 1 в Гибралтаре назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
15 августа, 18:42РИА Новости
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
193798663106
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
По данным минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американского закона "😱😬 грабители и пираты из США придумали причину.
17 августа, 02:04
Andrej Kozakov
33000836
Я спрашиваю, где ООН? Пора кончать с пиратами 21 века!
17 августа, 02:51
VVitaliyTitov125
1820000
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