Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", - говорится в сообщении.

По данным агентства, снаряды были запущены в присутствии лидера КНДР.

"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", - отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.

Ранее в пятницу представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени (около 02.00 мск). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.