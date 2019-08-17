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РИА Новости

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР

01:29 17.08.2019 (обновлено: 07:11 17.08.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, снаряды были запущены в присутствии лидера КНДР.
"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", - отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.
Ранее в пятницу представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени (около 02.00 мск). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.
По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.
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