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РИА Новости

Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины

01:06 17.08.2019 (обновлено: 01:34 17.08.2019)
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B" на фоне прошедших в минувшие выходные праймериз, прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.
Агентство подтверждает краткосрочный рейтинг на уровне "B".
Кроме того, агентство Fitch снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности.
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Понижение рейтинга означает, что есть риск того, что государство не сможет в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
"Негативный прогноз по рейтингу "B-" отражает большую чем один к трем возможность снижения в течение предстоящего года на фоне крайне сложной динамики экономической и политической составляющих, что усугубляется электоральным расписанием. На наш взгляд, возросшая уязвимость кредитного профиля Аргентины обусловлена обесценивающимся валютным курсом, вероятным ускорением инфляции и углубляющейся экономической рецессией", - отмечает агентство S&P.
По мнению экспертов S&P, эти факторы будут все больше ставить под сомнение возможность президентской администрации Аргентины и лидирующего кандидата в президенты справиться с волатильностью рынка.
В свою очередь, Fitch объясняет, что снижение рейтинга Аргентины отражает также серьезное ужесточение финансовых условий в стране и ожидаемое ухудшение макроэкономической среды, что "повышает вероятность суверенного дефолта или какого-либо рода реструктуризации". Агентство отмечает рост рисков платежеспособности страны в связи с возможной сменой политического курса Аргентины после президентских выборов, а также возможность усиления финансового давления в 2020 году, когда страна должна будет погасить облигации на 20 миллиардов долларов.
Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа, и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.
Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре этого года.
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