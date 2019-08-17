В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Работа электронной системы службы таможенного и пограничного контроля (СТПК), которая вышла из строя в ряде международных аэропортов США, восстановлена в аэропорту Вашингтона Даллес, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Даллес был затронут всеобщей компьютерной проблемой СТПК. Но, кажется, их компьютеры восстановились и работают, так что в Даллесе обслуживание возвращается в нормальное русло", - сказал собеседник агентства.