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РИА Новости

В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля

00:43 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкВашингтон
Вашингтон
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Работа электронной системы службы таможенного и пограничного контроля (СТПК), которая вышла из строя в ряде международных аэропортов США, восстановлена в аэропорту Вашингтона Даллес, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Даллес был затронут всеобщей компьютерной проблемой СТПК. Но, кажется, их компьютеры восстановились и работают, так что в Даллесе обслуживание возвращается в нормальное русло", - сказал собеседник агентства.
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
00:38РИА Новости
Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
Ранее СТПК заявила о сбое в системе, затронувшем несколько международных аэропортов. Сотрудникам пришлось обрабатывать документы вручную. В этой связи пассажирам было предложено следить за возможными изменениями в расписании.
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Вашингтон (город)СШАВ мире
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Американские власти прокомментировали сбой в системе пограничного контроля
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