Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал в банке закрыть его кредит, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"В дежурную часть вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал "тревога" из финансового учреждения, расположенного на ул. Большая Тульская. Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии", — сказал собеседник агентства.