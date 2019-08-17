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РИА Новости

Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов

00:38 17.08.2019
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Сбой в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США коснулся нескольких аэропортов и пунктов пропуска, сообщили в ведомстве.
"СТПК испытывает временные перебои (в работе - ред.) системы обработки (данных - ред.) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать (данные - ред.) пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Отмечается, что сотрудники таможни и пограничники сохраняют соблюдение всех мер безопасности на самом высоком уровне.
Ранее о перебоях в работе системы сообщила администрация аэропорта Лос-Анджелеса - одного из самых крупных в США и мире.
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