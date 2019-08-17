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РИА Новости

В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех-2019"

00:20 17.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Праздник света и огня - состязание пиротехнических команд со всего мира "Ростех-2019" - пройдет в выходные, 17 и 18 августа, в Братеевском каскадном парке российской столицы.
В этом году фестиваль посвящен теме театра, поэтому выступления пиротехников будут проходить под музыку из знаменитых спектаклей и мюзиклов, а в парке будут организованы яркие арт-объекты и инсталляции по теме известных театральных постановок: от "Сказки о царе Салтане" Пушкина до чеховского "Вишневого сада".
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех
15 августа, 10:03РИА Новости
На фестивале фейерверков в Москве покажут шоу с 30-метровыми башнями
Фестиваль начнется задолго до выступлений пиротехников: с 14.00 до 20.00 всех пришедших в Братеевском парк ожидают спортивные игры, интеллектуальные конкурсы, фудкорты, квесты и творческие мастер-классы для всей семьи. Гости фестиваля смогут попробовать себя в изготовлении театрального реквизита, занятиях экзотическими танцами, демонстрации фокусов и многих других интерактивах.
Кроме того, все желающие смогут сделать селфи с талисманом фестиваля - 5-метровым Змеем Горынычем, который будет махать крыльями, шевелить хвостом и даже выдыхать дым.
С 18.30 до 20.30 со сцены фестиваля свои хиты исполнят певица Ёлка, группа "Браво" (17 августа), Дима Билан и Юлианна Караулова (18 августа).
С 21.00 до 22.45 лучшие пиротехники со всей планеты продемонстрируют искусство создания фейерверков. В день фестиваля можно будет посмотреть выступления четырех команд. В перерывах между их выступлениями зрителям покажут светомузыкальное шоу.
В первый день фестиваля выступят пиротехники из Канады, Италии, Пакистана и Португалии. Во второй день свое мастерство покажут команды России, Франции, Испании и Аргентины.
Победителей выберет жюри международного класса. Команды, занявшие три призовых места, получат кубки фестиваля.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнёром фестиваля.
Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации, генеральный директор компании – организатора фестиваля Пиротехнические технологии Олег Долгов
15 августа, 11:00РИА Новости
Олег Долгов: фестиваль фейерверков покажет весь мир пиротехники
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