В Москве пройдет международный фестиваль фейерверков "Ростех-2019"

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Праздник света и огня - состязание пиротехнических команд со всего мира "Ростех-2019" - пройдет в выходные, 17 и 18 августа, в Братеевском каскадном парке российской столицы.

В этом году фестиваль посвящен теме театра, поэтому выступления пиротехников будут проходить под музыку из знаменитых спектаклей и мюзиклов, а в парке будут организованы яркие арт-объекты и инсталляции по теме известных театральных постановок: от "Сказки о царе Салтане" Пушкина до чеховского "Вишневого сада".

Фестиваль начнется задолго до выступлений пиротехников: с 14.00 до 20.00 всех пришедших в Братеевском парк ожидают спортивные игры, интеллектуальные конкурсы, фудкорты, квесты и творческие мастер-классы для всей семьи. Гости фестиваля смогут попробовать себя в изготовлении театрального реквизита, занятиях экзотическими танцами, демонстрации фокусов и многих других интерактивах.

Кроме того, все желающие смогут сделать селфи с талисманом фестиваля - 5-метровым Змеем Горынычем, который будет махать крыльями, шевелить хвостом и даже выдыхать дым.

С 18.30 до 20.30 со сцены фестиваля свои хиты исполнят певица Ёлка, группа "Браво" (17 августа), Дима Билан и Юлианна Караулова (18 августа).

С 21.00 до 22.45 лучшие пиротехники со всей планеты продемонстрируют искусство создания фейерверков. В день фестиваля можно будет посмотреть выступления четырех команд. В перерывах между их выступлениями зрителям покажут светомузыкальное шоу.

В первый день фестиваля выступят пиротехники из Канады, Италии, Пакистана и Португалии. Во второй день свое мастерство покажут команды России, Франции, Испании и Аргентины.

Победителей выберет жюри международного класса. Команды, занявшие три призовых места, получат кубки фестиваля.