Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T00:17Z
https://ria.ru/20190817/1557587740.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/25897/21/258972184_41:0:3597:2000_1036x0_80_0_0_d45565ba5446338fec12774f4a2c3dbd.jpg
РИА Новости

В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля

00:11 17.08.2019 (обновлено: 00:17 17.08.2019)
362
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Лос-Анджелеса. США. Архивное фото
Международный аэропорт Лос-Анджелеса. США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Электронная система службы таможенного и пограничного контроля вышла из строя в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает администрация воздушной гавани в Twitter.
"В системе службы таможенного и пограничного контроля возникла проблема, которая, как представляется, влияет на несколько аэропортов, включая LAX (главный аэропорт Лос-Анджелеса – ред.). Офицеры обрабатывают пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения информации о том, как это повлияло на рейс", - говорится в сообщении.
Чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший
Вчера, 01:57РИА Новости
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
В пресс-службе аэропорта РИА Новости не стали сообщать детали происходящего.
"Вам следует обратиться в СТПК за подробностями. Мы опубликовали это для информирования наших пассажиров, чтобы они следили за расписанием, потому что там могут быть изменения", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
Он отказался ответить на вопрос, повлиял ли уже сбой на расписание.
РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в СТПК по Лос-Анджелесу.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса является одним из самых крупных в США и в мире. В 2018 году его услугами воспользовались более 87,5 миллиона пассажиров – это второй показатель в США и четвертый в мире.
440003
Обсудить 1
Лос-АнджелесСШАВ мире
Рекомендуем
Самолеты в международном аэропорту Сан-Франциско
Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
РИА
Новости
Вашингтон
В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро пообещал оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы
Международный аэропорт Лос-Анджелеса. США. Архивное фото
Американские власти прокомментировали сбой в системе пограничного контроля
Буэнос-Айрес
Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Человек с телефоном за рулем автомобиля
Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
Полиция Осло, Норвегия
Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос разработал способ сделать спутники "невидимыми"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
08:36В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
08:33Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
08:14Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР
08:11Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
08:06В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:43В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы
07:42В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
07:27В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
06:41США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
06:18Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
05:59Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
05:34Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
05:17В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
05:15Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла
05:12Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
04:46Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
03:40Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
03:25Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
03:18Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
Лента новостейМолния