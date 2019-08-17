В челябинском зоопарке родился як

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Челябинском зоопарке у пары домашних яков родился детеныш, В Челябинском зоопарке у пары домашних яков родился детеныш, сообщает пресс-служба зоосада.

Маленькому яку всего несколько дней, но он уже свободно носится по вольеру, падает на поворотах и на полном ходу таранит маму.

Нового обитателя зоопарка назвали Аркаим.

Сотрудникам зоопарка удалось сделать не только фотографии, но и ролик с участием нового теленка. "На видео есть момент, где мама-як, сама того не подозревая, поставила малышу подножку во время его очередного забега", - уточняют в пресс-службе.