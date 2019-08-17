Netflix выпустит анимационный сериал об Элвисе Пресли

"В детстве Элвис всегда мечтал стать супергероем, который борется с преступностью и спасает мир. Agent King позволит ему сделать это. Мы рады работать с Netflix и Sony Animation над этим проектом. Это отличная возможность показать зрителям Элвиса, которого они не видели раньше", - сказала бывшая жена музыканта Присцилла Пресли.