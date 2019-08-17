Netflix выпустит анимационный сериал об Элвисе Пресли

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный сериал о музыканте Элвисе Пресли Agent King, сообщает THR.
"В детстве Элвис всегда мечтал стать супергероем, который борется с преступностью и спасает мир. Agent King позволит ему сделать это. Мы рады работать с Netflix и Sony Animation над этим проектом. Это отличная возможность показать зрителям Элвиса, которого они не видели раньше", - сказала бывшая жена музыканта Присцилла Пресли.
В комедийном шоу Agent King "короля рок-н-ролла" покажут шпионом, который работает в секретной организации и сражается со злом.
Присцилла Пресли и Джон Эдди будут соавторами и исполнительными продюсерами. Майк Арнольд напишет сценарий .
Анонс сериала приурочили к 42-й годовщине смерти Элвиса Пресли. Музыкант умер 16 августа 1977 года.