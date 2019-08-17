Гаджеты служат рассадником страшных инфекций. Почему мы все еще живы?

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Микобактерии туберкулеза, золотистый стафилококк, кишечная палочка — это далеко не все, с чем можно столкнуться, просто нажав кнопку лифта или дотронувшись до дверной ручки. РИА Новости вместе с экспертом разбирается, откуда грозят нам эти опасные инфекции.

Бактериальная колонизация

В течение года международная группа ученых наблюдала за тем, как микроорганизмы постепенно заселяют новую больницу при Чикагском университете (США). Первые сведения о количестве бактерий и местах их распространения исследователи стали собирать за два месяца до открытия госпиталя. Тогда в здании было только два вида микробов — Acinetobacter и Pseudomonas, обитающих в почве и воде.

Уже через десять месяцев после открытия в больнице было несколько сотен видов микроорганизмов, причем преобладали стафилококки, стрептококки и коринебактерии, вызывающие, в том числе, дифтерию. Они были везде — на потолке, стенах, мебели, технике, а также на одежде и коже пациентов. Большинство бактерий выживали, даже несмотря на ежедневную дезинфекцию больничных помещений.

Соотношение различных видов микробов в госпитале постоянно менялось. Люди приносили на коже и одежде микроорганизмы, а те, в свою очередь, стремительно обживали имеющиеся в больнице поверхности. Самыми заселенными оказались дверные ручки, компьютерные мышки и клавиатуры. А среди болезнетворных бактерий обнаружили даже такие, которые нередко приобретают устойчивость к антибиотикам — золотистый и эпидермальный стафилококки.

© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention На перилах, кнопках лифта, дверных ручках и даже на теле и одежде человека встречается золотистый стафилококк, способный вызывать пневмонию и сепсис. Однако чтобы заболеть, человек должен столкнуться с большим количеством этих микроорганизмов. © Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention На перилах, кнопках лифта, дверных ручках и даже на теле и одежде человека встречается золотистый стафилококк, способный вызывать пневмонию и сепсис. Однако чтобы заболеть, человек должен столкнуться с большим количеством этих микроорганизмов.

Ручная угроза

По данным канадских ученых, нет ничего грязнее перил, кнопок лифта и дверных ручек. Даже туалетные комнаты в несколько раз чище. Так, патогенные микроорганизмы есть на 61 проценте лифтовых кнопок и только в 43 процентах туалетов.

Что касается дверных ручек, то на них могут селиться практически все виды болезнетворных бактерий и вирусов. Когда микробиологи из Вустерского политехнического института обследовали под микроскопом 27 ручек на территории студенческого городка, они обнаружили 1323 бактериальных колонии. И это не считая вирусов.

Похожие данные получили и британские эпидемиологи. Правда, они также выяснили, что количество и патогенность микропоселенцев сильно зависят от формы ручки и из чего она сделана.

Так, больше всего болезнетворных бактерий на больших неподвижных ручках дверей, открывающихся на себя. А меньше всего — на медных ручках. Более того, медь и ее сплавы вполне можно использовать как средство борьбы с опасными патогенами. Согласно недавнему исследованию , медные ручки способны справиться даже с метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA), вызывающим у людей сепсис и пневмонию.

Патогены, которые всегда с тобой

"Самое населенное микробами место мы все время носим с собой. Это мобильный телефон. Мы пользуемся им очень часто, берем и чистыми, и грязными руками, кладем на самые разные поверхности — и рядом с едой, и в туалете. Соответственно, кого там только нет, в том числе хватает и болезнетворных микробов. Прежде всего это возбудители различных острых кишечных инфекций. Например, кишечная палочка или вирусы, вызывающие норовирусную и ротавирусную инфекции. Кроме того, на телефоне могут быть и возбудители гриппа и ОРЗ. Это очень вероятный источник заражения", — рассказал РИА Новости ведущий специалист по лабораторной диагностике Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Согласно работе американских микробиологов, на экранах современных смартфонов живет почти семь тысяч видов бактерий. Преобладают стафилококки, стрептококки и палочковидные коринебактерии. На смартфоне, как правило, можно найти до 80 процентов микроорганизмов, которые в данный момент присутствуют на руках его владельца.

На компьютерах бактерий и того больше. По данным специалистов, клавиатуры в сотни раз грязнее сиденья унитаза, на них встречаются и золотистый стафилококк, и энтерококки, устойчивые к антибиотикам. Причем на гаджетах, принадлежащих женщинам, микроорганизмов значительно больше

Почему не происходит массового заражения

"Всегда важно следить за гигиеной: мыть руки, не класть, например, гаджеты на стол рядом с едой. В конце дня протирать телефон. Правда, надо понимать: что бы мы ни предпринимали, мы никогда не обеспечим стопроцентной стерильности. Но этого и не надо. Значительная часть микроорганизмов, которые нас окружают, либо не патогенны, либо условно патогенны. То есть они могут вызвать какие-то проблемы со здоровьем лишь при определенных условиях. Скажем, если у человека ослабленный иммунитет или количество микробов слишком большое — так называемая инфицирующая доза", — отмечает Михаил Лебедев.

Что касается безусловных патогенов, способных вызвать серьезные инфекционные заболевания, тут действует то же правило.

"Мы живем обычной жизнью, ездим в городском транспорте и постоянно встречаемся с микобактерией туберкулеза. Иногда мы даже получаем ее внутрь организма. Но почему-то люди тотально не заболевают. Ответ прост: ее слишком мало. Инфицирующая доза мала, иммунитет с этим справляется. Это касается практически любой инфекции. Для того чтобы человек заболел, достаточное количество вирусов или бактерий должно одновременно проникнуть в человеческий организм", — уточняет эксперт.