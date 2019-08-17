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РИА Новости
Туризм

Россияне дольше других иностранцев отдыхают в Черногории

10:13 17.08.2019
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© Depositphotos / IuliiaVerstaBOДевушка на пляже в Черногории
Девушка на пляже в Черногории
© Depositphotos / IuliiaVerstaBO
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В Черногорию россияне приезжают чаще, чем иностранцы, при этом дольше находятся в стране и охотнее ездят на экскурсии, рассказали эксперты по туризму в республике.
Доход страны от размещения российских туристов, без трат на экскурсии и рестораны, ежегодно превышает 200 миллионов евро. По словам представителя по связям с общественностью Национальной туристической организации (NTO) Александры Максимович, интерес российских туристов к Черногории показывает постоянный рост.

"Туристы из России среди наиболее многочисленных гостей в Черногории, тенденция из года в год показывает, что Черногория – одно из их любимых направлений для отдыха. За последние десять лет мы отмечаем постоянный рост с этого рынка, так, в прошлом году нас посетило около 330 тысяч туристов из России, которые провели свыше трех миллионов ночевок, что составило четверть общего объема отрасли", - сообщила Максимович.

По ее словам, россиян, прежде всего, привлекает Адриатическое море и пляжи, ночная жизнь городов Будва и Котор, но все больше людей интересуется национальными парками на севере Черногории - Дурмитор и Биоградска гора. Растет интерес к турам по дегустации вин и национальных деликатесов, в то же время россияне все чаще посещают церкви и монастыри в Черногории, подчеркнула Максимович.
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"В среднем россияне проводят в Черногории 9,2 дня, это выше среднего относительно граждан других стран. За первые пять месяцев этого года в общем объеме россияне снова на первом месте с около 25% участия. В настоящее время зарегистрировано около 54 тысяч россиян, это 12,8% иностранных туристов", - указала представитель NTO.

Россияне интересуются экскурсиями

Профессиональный гид Зоран Йованович с 2005 года работает экскурсоводом в Черногории и отмечает, что интерес россиян к организованным поездкам по стране больше, чем у граждан других стран.
"Россияне очень заинтересованы в экскурсиях. Думаю, что сейчас они ездят на экскурсии даже чаще, чем было раньше. Самая популярная экскурсия – по каньонам рек Морача и Тара на севере Черногории с посещением Черного озера и моста Джурджевича Тара. Их восхищает природа Черногории", - рассказал гид.
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"На втором месте по популярности – Боко-Которский залив и сам город Котор. А в последнее время появился большой интерес к религиозному туризму, россияне активно посещают монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, монастырь Дайбабе близ Подгорицы и скальный монастырь Острог, а также новый храм Воскресения Христова в Подгорице", - уточнил экскурсовод.
При этом сами экскурсии подешевели. Если поездка по каньонам Морачи и Тары в автобусе ранее стоила 35 евро, то теперь 18. Рафтинг на Таре с 65 евро с человека подешевел до 50 евро, покататься на прогулочном катере у побережья можно уже за двенадцать евро с человека.
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