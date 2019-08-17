Билан, "пионы" и балет из комет: чем удивит фестиваль фейерверков

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Москве открывается V Международный фестиваль фейерверков "Ростех".
Восемь команд из разных стран, включая Россию, Канаду, Пакистан, Италию, Францию, Португалию, Испанию и Аргентину, запустят в небо сотни снарядов под музыку из известных постановок — Год театра все же.
Организаторы и участники до последнего держат программы в строжайшем секрете. Но корреспонденту РИА Новости удалось кое-что узнать, побывав в Братеевском парке.
"Ради поездки в Москву жена готова даже голыми руками провода крутить"
Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019
"Когда моя жена Хелен узнала, что наша сборная поедет в Россию, она захотела не просто осматривать достопримечательности, а помогать мне, — рассказывает разработчик программы команды Канады Франсуа. — Поэтому она даже получила специальную лицензию — теперь все подключает и подготавливает некоторые элементы к выступлению".
Франсуа демонстрирует один из зарядов, который станет частью масштабного представления.
"Это специальная мина, издающая свист и разрывающаяся не высоко в воздухе, а рядом с землей. Здесь важен именно звуковой эффект", — уточняет капитан.
Пиротехник говорит, что создание программы начинается, как ни странно, не с рисунков, а с поиска подходящей музыки. В студии композицию миксуют и только потом приступают к созданию "картинки". Звук дает понимание, какие чувства и эмоции возникнут у зрителей во время шоу.
"Нас вдохновил балет. Поэтому мы отдадим предпочтение голубому, синему и золотому цвету, а также однозарядным кометам, чтобы передать движение танцовщиц. В программе прозвучат фрагменты из балета Чайковского, произведений композиторов Франции, Италии и Канады", — добавляет капитан команды.
От классики к народному: "Калинка-малинка" на пакистанский лад
По словам Мухаба, в Пакистане фейерверки приобретают все большую популярность. Так, их команда организует шоу практически на всех государственных праздниках и, конечно, на семейных — если очень попросят.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019. Участники из Италии
"В этом году нам с темой повезло. Мы — итальянцы, и, как вы знаете, Италия славится театрами, операми. Поэтому нам было немного проще. Чего только стоит Джузеппе Верди! Сочетать его музыку с фейерверком было сложновато, но мы постарались сделать так, чтобы наше представление было красочным и динамичным", — подчеркивает инженер Джузеппе.
Александр Каморкин. Сборная России на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019
"Никого нет. Все едят", — говорят организаторы. Пиротехникам тоже нужен отдых, но Александра Каморкина из сборной России удается перехватить.
"Снаряды будут бить на 150 метров — это технический регламент, который мы соблюдаем для безопасности. Если говорить про эффекты, то мы будем использовать практически все, кроме "титаниумов" — которые "ба-бах" — и больше ничего. Слишком громкие. У нас будут кроссеты (взлетает трассер, взрывается и расщепляется на несколько частей), "пионы" (гигантская сфера), "волны" (та же сфера, только "звездочки" оставляют после себя шлейф), еще у нас есть "шар-привидение", который исчезает и появляется", — перечисляет Александр.
"Для успешного выступления необходимо выполнить математические расчеты, чтобы все задуманное осуществилось в точности. Везение тоже играет роль — должен быть определенной силы ветер, влажность — ее повышение усугубляет задымление, а это влияет на оценку. Иными словами, задача пиротехников — учитывать все факторы", — говорит вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов.
Такого вы еще не видели: горизонтальный салют от Словакии
Любомир Масар. Участник команды из Словакии. Победители международного фестиваля "Ростех" — 2018
Победителям прошлого года — команде из Словакии — организаторы заказали уникальный "горизонтальный" фейерверк, которым откроется фестиваль.
"Вы видите эти большие 30-метровые башни? Мы запустим с них множество пиротехнических изделий. Например, фонтаны, "сингл-шоты", мины, букеты, кометы, а наверху мы установим 50-миллиметровые снаряды, которые образуют разные геометрически фигуры. Все это будет синхронизировано с "Полетом шмеля" Римского-Корсакова и еще тремя композициями из русской классической музыки", — рассказывает Любомир Масар.
"Ассоль". Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019
В этом году благодаря зрительскому голосованию организаторы выбрали название для награды победителям.
Статуэтки золотого, серебряного и бронзового цвета в виде девушки, держащей над головой фейерверк, — это "Ассоль". Нет, не героиня "Алых парусов" Грина, а пиротехнический 100-миллиметровый шар, популярный в 80-е годы (который так назывался).
Йога в гамаках, hand-made парик и танцы с Димой Биланом
До вечера гости фестиваля смогут поучаствовать в спортивных (йога в гамаках, скалодром, полоса препятствий и другие) и творческих (создание японской маски, парика или марионетки) мастер-классах, перекусить на фуд-кортах, сфотографироваться рядом с талисманом фестиваля — железным Змеем Горынычем и совершить многое другое.
С 18:00 на главной сцене выступают звезды: 17 августа — Елка и "Браво", 18 августа — Юлианна Караулова и Дима Билан.
Как добираться?
Организаторы фестиваля рекомендуют добираться в Братеевский каскадный парк на метро: от станций "Борисово", "Алма-Атинская", "Каширская" будут курсировать бесплатные шаттлы, от "Марьино" можно дойти пешком, но Братеевский мост закроют в 20:00.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.