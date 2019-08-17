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РИА Новости
Культура

Билан, "пионы" и балет из комет: чем удивит фестиваль фейерверков

08:00 17.08.2019 (обновлено: 08:09 17.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль фейерверков "Ростех"
Фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Москве открывается V Международный фестиваль фейерверков "Ростех".
Восемь команд из разных стран, включая Россию, Канаду, Пакистан, Италию, Францию, Португалию, Испанию и Аргентину, запустят в небо сотни снарядов под музыку из известных постановок — Год театра все же.
Организаторы и участники до последнего держат программы в строжайшем секрете. Но корреспонденту РИА Новости удалось кое-что узнать, побывав в Братеевском парке.

"Ради поездки в Москву жена готова даже голыми руками провода крутить"

© РИА Новости / Маргарита ВовкСборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019
Сборная Канады готовится к международному фестивалю фейерверков Ростех 2019
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019
"Когда моя жена Хелен узнала, что наша сборная поедет в Россию, она захотела не просто осматривать достопримечательности, а помогать мне, — рассказывает разработчик программы команды Канады Франсуа. — Поэтому она даже получила специальную лицензию — теперь все подключает и подготавливает некоторые элементы к выступлению".
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019

Сборная Канады готовится к международному фестивалю фейерверков Ростех 2019
1 из 2

Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Снаряды сборной Канады на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019

Снаряды сборной Канады на международном фестивале фейерверков Ростех 2019
2 из 2

Снаряды сборной Канады на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
1 из 2

Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
2 из 2

Снаряды сборной Канады на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
Франсуа демонстрирует один из зарядов, который станет частью масштабного представления.
"Это специальная мина, издающая свист и разрывающаяся не высоко в воздухе, а рядом с землей. Здесь важен именно звуковой эффект", — уточняет капитан.
Пиротехник говорит, что создание программы начинается, как ни странно, не с рисунков, а с поиска подходящей музыки. В студии композицию миксуют и только потом приступают к созданию "картинки". Звук дает понимание, какие чувства и эмоции возникнут у зрителей во время шоу.
Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
20 августа 2017, 11:04РИА Новости
Международный фестиваль фейерверков в Братеевском паркеВ Москве 19 и 20 августа проходит фестиваль фейерверков "Ростех". Самые яркие кадры - в фотоленте Ria.ru >>
"Нас вдохновил балет. Поэтому мы отдадим предпочтение голубому, синему и золотому цвету, а также однозарядным кометам, чтобы передать движение танцовщиц. В программе прозвучат фрагменты из балета Чайковского, произведений композиторов Франции, Италии и Канады", — добавляет капитан команды.

От классики к народному: "Калинка-малинка" на пакистанский лад

© РИА Новости / Маргарита ВовкУчастники сборной Пакистана на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019
Участники сборной Пакистана на международном фестивале фейерверков Ростех 2019
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Участники сборной Пакистана на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019
"Мы используем оркестровую версию народной песни "Калинка-малинка". А еще мы делаем акцент на красном цвете, чтобы шоу получилось с акцентом на России", — объясняет Мухаб Али.
Команда из Пакистана — настоящая экзотика. Единственные профессиональные пиротехники в своей стране привезли очень диковинную программу.
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Участник команды из Пакистана. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019

Участник команды из Пакистана. Международный фестиваль фейерверков Ростех 2019
1 из 2

Участник команды из Пакистана. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
© РИА Новости / Маргарита Вовк

Участники команды Пакистана готовятся к выступлению

Международный фестиваль фейерверков Ростех 2019
2 из 2

Участники команды Пакистана готовятся к выступлению

© РИА Новости / Маргарита Вовк
1 из 2

Участник команды из Пакистана. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019

© РИА Новости / Маргарита Вовк
2 из 2

Участники команды Пакистана готовятся к выступлению

© РИА Новости / Маргарита Вовк
По словам Мухаба, в Пакистане фейерверки приобретают все большую популярность. Так, их команда организует шоу практически на всех государственных праздниках и, конечно, на семейных — если очень попросят.

Италия — все-таки Верди

© РИА Новости / Маргарита ВовкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019. Участники из Италии
Международный фестиваль фейерверков Ростех 2019. Участники из Италии
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019. Участники из Италии
"В этом году нам с темой повезло. Мы — итальянцы, и, как вы знаете, Италия славится театрами, операми. Поэтому нам было немного проще. Чего только стоит Джузеппе Верди! Сочетать его музыку с фейерверком было сложновато, но мы постарались сделать так, чтобы наше представление было красочным и динамичным", — подчеркивает инженер Джузеппе.
© РИА Новости / Маргарита ВовкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019. Участники из Италии
Международный фестиваль фейерверков Ростех 2019. Участники из Италии
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019. Участники из Италии
В этом году участникам позволили привезти свою пиротехнику, поэтому итальянцы взяли изделия собственного производства: одиночные снаряды, высотные шары и несколько уникальных секретных разработок.

Все, кроме "ба-бах — и больше ничего!"

© РИА Новости / Маргарита ВовкАлександр Каморкин. Сборная России на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019
Александр Каморкин. Сборная России на международном фестивале фейерверков Ростех 2019
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Александр Каморкин. Сборная России на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019
"Никого нет. Все едят", — говорят организаторы. Пиротехникам тоже нужен отдых, но Александра Каморкина из сборной России удается перехватить.
"Снаряды будут бить на 150 метров — это технический регламент, который мы соблюдаем для безопасности. Если говорить про эффекты, то мы будем использовать практически все, кроме "титаниумов" — которые "ба-бах" — и больше ничего. Слишком громкие. У нас будут кроссеты (взлетает трассер, взрывается и расщепляется на несколько частей), "пионы" (гигантская сфера), "волны" (та же сфера, только "звездочки" оставляют после себя шлейф), еще у нас есть "шар-привидение", который исчезает и появляется", — перечисляет Александр.

Как смотреть фейерверк глазами пиротехников?

© РИА Новости / Маргарита ВовкВице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов
Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов
Жюри из профессионалов и независимых экспертов оценивает команды по четырем критериям:
1) целостность композиции — то, насколько удачно участники организовали программу;
2) синхронность с музыкальным сопровождением — попадают ли залпы в ритм и мелодию;
3) пиротехнические ноу-хау — нововведения и другие оригинальные комбинации;
4) соответствие выступления заданным техническим параметрам — размер калибров, время и так далее.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
1 из 3

Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Фото : пресс-служба Фестиваля фейерверков "Ростех"

На Международном фестивале фейерверков "Ростех"

На международном фестивале фейерверков Ростех
2 из 3

На Международном фестивале фейерверков "Ростех"

© Фото : пресс-служба Фестиваля фейерверков "Ростех"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Международный фестиваль фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
3 из 3

На Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
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1 из 3

Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 3

На Международном фестивале фейерверков "Ростех"

© Фото : пресс-служба Фестиваля фейерверков "Ростех"
3 из 3

На Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Для успешного выступления необходимо выполнить математические расчеты, чтобы все задуманное осуществилось в точности. Везение тоже играет роль — должен быть определенной силы ветер, влажность — ее повышение усугубляет задымление, а это влияет на оценку. Иными словами, задача пиротехников — учитывать все факторы", — говорит вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов.

Такого вы еще не видели: горизонтальный салют от Словакии

© РИА Новости / Маргарита ВовкЛюбомир Масар. Участник команды из Словакии. Победители международного фестиваля "Ростех" — 2018
Любомир Масар. Участник команда из Словакии. Победители международного фестиваля Ростех 2018
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Любомир Масар. Участник команды из Словакии. Победители международного фестиваля "Ростех" — 2018
Победителям прошлого года — команде из Словакии — организаторы заказали уникальный "горизонтальный" фейерверк, которым откроется фестиваль.
"Вы видите эти большие 30-метровые башни? Мы запустим с них множество пиротехнических изделий. Например, фонтаны, "сингл-шоты", мины, букеты, кометы, а наверху мы установим 50-миллиметровые снаряды, которые образуют разные геометрически фигуры. Все это будет синхронизировано с "Полетом шмеля" Римского-Корсакова и еще тремя композициями из русской классической музыки", — рассказывает Любомир Масар.
Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
20 августа 2018, 14:00РИА Новости
Зажигай! Фестиваль фейерверков в МосквеВ Москве состоялся международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех". За победу боролись команды из восьми стран. Самые эффектные выступления – в фотоленте Ria.ru.
Такое мультимедийное шоу с пиротехническими эффектами до этого никогда не демонстрировались в Москве.

Главный приз — "Ассоль"

© РИА Новости / Маргарита Вовк"Ассоль". Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019
Ассоль. Международный фестиваль фейерверков Ростех 2019
© РИА Новости / Маргарита Вовк
"Ассоль". Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — 2019
В этом году благодаря зрительскому голосованию организаторы выбрали название для награды победителям.
Статуэтки золотого, серебряного и бронзового цвета в виде девушки, держащей над головой фейерверк, — это "Ассоль". Нет, не героиня "Алых парусов" Грина, а пиротехнический 100-миллиметровый шар, популярный в 80-е годы (который так назывался).

Йога в гамаках, hand-made парик и танцы с Димой Биланом

До вечера гости фестиваля смогут поучаствовать в спортивных (йога в гамаках, скалодром, полоса препятствий и другие) и творческих (создание японской маски, парика или марионетки) мастер-классах, перекусить на фуд-кортах, сфотографироваться рядом с талисманом фестиваля — железным Змеем Горынычем и совершить многое другое.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Женщина с ребенком в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"

Женщина с ребенком в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков Ростех
1 из 3

Женщина с ребенком в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
2 из 3

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
3 из 3

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 3

Женщина с ребенком в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Отдыхающие на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
С 18:00 на главной сцене выступают звезды: 17 августа — Елка и "Браво", 18 августа — Юлианна Караулова и Дима Билан.

Как добираться?

Организаторы фестиваля рекомендуют добираться в Братеевский каскадный парк на метро: от станций "Борисово", "Алма-Атинская", "Каширская" будут курсировать бесплатные шаттлы, от "Марьино" можно дойти пешком, но Братеевский мост закроют в 20:00.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Москвы и гости столицы в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"
Жители Москвы и гости столицы в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Жители Москвы и гости столицы в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит фестиваль фейерверков "Ростех"
В выходные ограничат движение на нескольких участках: ул. Ключевая — Каширское шоссе; Хордовый проезд, Проектируемый проезд № 4902.
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