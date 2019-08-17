Билан, "пионы" и балет из комет: чем удивит фестиваль фейерверков

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Москве открывается V Международный фестиваль фейерверков "Ростех".

Восемь команд из разных стран, включая Россию, Канаду, Пакистан, Италию, Францию, Португалию, Испанию и Аргентину, запустят в небо сотни снарядов под музыку из известных постановок — Год театра все же.

Организаторы и участники до последнего держат программы в строжайшем секрете. Но корреспонденту РИА Новости удалось кое-что узнать, побывав в Братеевском парке.

"Ради поездки в Москву жена готова даже голыми руками провода крутить"

© РИА Новости / Маргарита Вовк Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019 © РИА Новости / Маргарита Вовк Сборная Канады готовится к Международному фестивалю фейерверков "Ростех" — 2019

"Когда моя жена Хелен узнала, что наша сборная поедет в Россию, она захотела не просто осматривать достопримечательности, а помогать мне, — рассказывает разработчик программы команды Канады Франсуа. — Поэтому она даже получила специальную лицензию — теперь все подключает и подготавливает некоторые элементы к выступлению".

Франсуа демонстрирует один из зарядов, который станет частью масштабного представления.

"Это специальная мина, издающая свист и разрывающаяся не высоко в воздухе, а рядом с землей. Здесь важен именно звуковой эффект", — уточняет капитан.

Пиротехник говорит, что создание программы начинается, как ни странно, не с рисунков, а с поиска подходящей музыки. В студии композицию миксуют и только потом приступают к созданию "картинки". Звук дает понимание, какие чувства и эмоции возникнут у зрителей во время шоу.

"Нас вдохновил балет. Поэтому мы отдадим предпочтение голубому, синему и золотому цвету, а также однозарядным кометам, чтобы передать движение танцовщиц. В программе прозвучат фрагменты из балета Чайковского, произведений композиторов Франции, Италии и Канады", — добавляет капитан команды.

От классики к народному: "Калинка-малинка" на пакистанский лад

© РИА Новости / Маргарита Вовк Участники сборной Пакистана на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019 © РИА Новости / Маргарита Вовк Участники сборной Пакистана на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019

"Мы используем оркестровую версию народной песни "Калинка-малинка". А еще мы делаем акцент на красном цвете, чтобы шоу получилось с акцентом на России", — объясняет Мухаб Али.

Команда из Пакистана — настоящая экзотика. Единственные профессиональные пиротехники в своей стране привезли очень диковинную программу.

По словам Мухаба, в Пакистане фейерверки приобретают все большую популярность. Так, их команда организует шоу практически на всех государственных праздниках и, конечно, на семейных — если очень попросят.

Италия — все-таки Верди

"В этом году нам с темой повезло. Мы — итальянцы, и, как вы знаете, Италия славится театрами, операми. Поэтому нам было немного проще. Чего только стоит Джузеппе Верди! Сочетать его музыку с фейерверком было сложновато, но мы постарались сделать так, чтобы наше представление было красочным и динамичным", — подчеркивает инженер Джузеппе.

В этом году участникам позволили привезти свою пиротехнику, поэтому итальянцы взяли изделия собственного производства: одиночные снаряды, высотные шары и несколько уникальных секретных разработок.

Все, кроме "ба-бах — и больше ничего!"

© РИА Новости / Маргарита Вовк Александр Каморкин. Сборная России на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019 © РИА Новости / Маргарита Вовк Александр Каморкин. Сборная России на Международном фестивале фейерверков "Ростех" — 2019

"Никого нет. Все едят", — говорят организаторы. Пиротехникам тоже нужен отдых, но Александра Каморкина из сборной России удается перехватить.

"Снаряды будут бить на 150 метров — это технический регламент, который мы соблюдаем для безопасности. Если говорить про эффекты, то мы будем использовать практически все, кроме "титаниумов" — которые "ба-бах" — и больше ничего. Слишком громкие. У нас будут кроссеты (взлетает трассер, взрывается и расщепляется на несколько частей), "пионы" (гигантская сфера), "волны" (та же сфера, только "звездочки" оставляют после себя шлейф), еще у нас есть "шар-привидение", который исчезает и появляется", — перечисляет Александр.

Как смотреть фейерверк глазами пиротехников?

Жюри из профессионалов и независимых экспертов оценивает команды по четырем критериям:

1) целостность композиции — то, насколько удачно участники организовали программу;

2) синхронность с музыкальным сопровождением — попадают ли залпы в ритм и мелодию;

3) пиротехнические ноу-хау — нововведения и другие оригинальные комбинации;

4) соответствие выступления заданным техническим параметрам — размер калибров, время и так далее.

"Для успешного выступления необходимо выполнить математические расчеты, чтобы все задуманное осуществилось в точности. Везение тоже играет роль — должен быть определенной силы ветер, влажность — ее повышение усугубляет задымление, а это влияет на оценку. Иными словами, задача пиротехников — учитывать все факторы", — говорит вице-президент Российской пиротехнической ассоциации Олег Долгов.

Такого вы еще не видели: горизонтальный салют от Словакии

© РИА Новости / Маргарита Вовк Любомир Масар. Участник команды из Словакии. Победители международного фестиваля "Ростех" — 2018 © РИА Новости / Маргарита Вовк Любомир Масар. Участник команды из Словакии. Победители международного фестиваля "Ростех" — 2018

Победителям прошлого года — команде из Словакии — организаторы заказали уникальный "горизонтальный" фейерверк, которым откроется фестиваль.

"Вы видите эти большие 30-метровые башни? Мы запустим с них множество пиротехнических изделий. Например, фонтаны, "сингл-шоты", мины, букеты, кометы, а наверху мы установим 50-миллиметровые снаряды, которые образуют разные геометрически фигуры. Все это будет синхронизировано с "Полетом шмеля" Римского-Корсакова и еще тремя композициями из русской классической музыки", — рассказывает Любомир Масар.

Такое мультимедийное шоу с пиротехническими эффектами до этого никогда не демонстрировались в Москве.

Главный приз — "Ассоль"

В этом году благодаря зрительскому голосованию организаторы выбрали название для награды победителям.

Статуэтки золотого, серебряного и бронзового цвета в виде девушки, держащей над головой фейерверк, — это "Ассоль". Нет, не героиня "Алых парусов" Грина, а пиротехнический 100-миллиметровый шар, популярный в 80-е годы (который так назывался).

Йога в гамаках, hand-made парик и танцы с Димой Биланом

До вечера гости фестиваля смогут поучаствовать в спортивных (йога в гамаках, скалодром, полоса препятствий и другие) и творческих (создание японской маски, парика или марионетки) мастер-классах, перекусить на фуд-кортах, сфотографироваться рядом с талисманом фестиваля — железным Змеем Горынычем и совершить многое другое.

С 18:00 на главной сцене выступают звезды: 17 августа — Елка и "Браво", 18 августа — Юлианна Караулова и Дима Билан.

Как добираться?

Организаторы фестиваля рекомендуют добираться в Братеевский каскадный парк на метро: от станций "Борисово", "Алма-Атинская", "Каширская" будут курсировать бесплатные шаттлы, от "Марьино" можно дойти пешком, но Братеевский мост закроют в 20:00.