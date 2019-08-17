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РИА Новости

Золотой трамплин: России предсказали четвертое место по валютным резервам

08:00 17.08.2019 (обновлено: 08:07 17.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и выйти по этому показателю на четвертое место в мире — после Китая, Японии и Швейцарии. Это обеспечит Москве усиление влияния в ОПЕК и стабильность рубля даже в случае снижения нефтяных котировок.

Нефть не спасает

За последние четыре года российские международные резервы выросли на 45%, подсчитали аналитики агентства Bloomberg. Согласно данным Банка России, в конце июля их объем достиг 520 миллиардов долларов — это пятый результат после Китая, Японии, Швейцарии и Саудовской Аравии.
Саудовские ЗВР за те же четыре года сократились на четверть: с 700 миллиардов в апреле 2015-го до 527 миллиардов в июне 2019-го. Так что разрыв между Москвой и Эр-Риядом минимальный. Аналитики Bloomberg уверены, что Россия скоро обойдет Саудовскую Аравию.
Особую интригу создает то, что экономика обеих стран исключительно сильно зависит от экспорта углеводородов, а тенденции на нефтяном рынке сейчас не вызывают оптимизма. С апреля котировки снизились на 22% — с 74,5 до 58,5 доллара за баррель сорта Brent. И улучшений не предвидится.
Мировой спрос на черное золото за первые пять месяцев года вырос всего на 520 тысяч баррелей в день, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете. Это самый низкий показатель с кризисного 2008-го. Оценив спрос на топливо как "очень вялый", МЭА в третий раз за четыре месяца снизило прогноз по объемам увеличения потребления нефти в этом году: с 1,2 миллиона до 1,1 миллиона баррелей в день.
Главной причиной охлаждения интереса трейдеров к нефти агентство считает торговые войны, уже обвалившие грузовые перевозки во всем мире. Американский индекс грузоперевозок Cass снижается восьмой месяц подряд. А в минувшую среду Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI) сообщил, что глобальные грузовые авиаперевозки только в июне уменьшились на 7,1% — максимальное месячное падение за семь лет.
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"Ситуация все более неопределенная: торговый спор между США и Китаем остается неразрешенным, и в сентябре должны быть введены новые пошлины", — констатирует Международное энергетическое агентство. Это означает, что международный товарооборот продолжит сокращаться, спрос на топливо со стороны транспортников еще больше упадет, как и нефтяные цены.
В результате Саудовской Аравии придется опять потратить средства из резервов. В России ситуация другая.

Ставка на золото

В последние годы Москва последовательно накапливала золото. И если в резервах Саудовской Аравии, по данным на конец июня, на золото приходилось всего 0,08 процента, то в запасах Банка России доля драгметалла за пять лет увеличилась с 3,5 до 18,6 процента.
При этом радикально сократились вложения в американские гособлигации: со 160 миллиардов долларов в начале 2013-го до 10,8 миллиарда в июне этого года. А Эр-Рияд держит в трежерис более 170 миллиардов.
Между тем доходность американских госбумаг на минувшей неделе снизилась до рекордно малых значений — менее двух процентов годовых. Золото же обновляет многолетние рекорды, подорожав с 1280 долларов в начале июня до 1530 долларов в минувшую пятницу.
Неудивительно, что только за первую неделю августа золотовалютные резервы Банка России увеличились на 10,2 миллиарда долларов до 527,1 миллиарда. Как подчеркивают в Центробанке, один из главных факторов этого роста — "положительная переоценка" стоимости золотых запасов.
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Эксперты уверены: драгметалл продолжит дорожать на фоне нарастающей обеспокоенности инвесторов по поводу приближающегося глобального кризиса. Трейдеры даже пустили в обиход термин "стена беспокойства", подразумевающий торговую войну, Брекзит, Гонконг, Иран, Италию, Кашмир, Северную Корею, Южно-Китайское море, Турцию и Венесуэлу.
В минувшую среду к перечисленным факторам добавилась еще и аномалия на рынке американских гособлигаций: доходность двухлетних казначейских облигаций США превысила доходность десятилетних. Обычно бывает наоборот, поскольку вложения на длительный срок связаны с дополнительными рисками. Обратная ситуация — инверсия — свидетельствует о том, что, по мнению инвесторов, через десять лет ситуация в экономике США будет гораздо лучше, чем через два года. То есть на подходе серьезный кризис.
Инверсия доходности по гособлигациям считается самым надежным предвестником экономического спада: за последние 50 лет она предшествовала всем финансовым кризисам. В последний раз инверсия наблюдалась в 2007-м — как раз накануне глобального краха.

Запас влияния

"Стена беспокойства" резко снижает аппетит инвесторов к риску, заставляя перекладывать деньги из акций в главный защитный актив — золото. Поэтому спрос на драгметалл и его цена растут. Аналитики банка Julius Baer считают, что в ближайшие три месяца золото подорожает до 1575 долларов за унцию.
Соответственно, стоимость российских золотых запасов увеличится, что практически гарантирует четвертое место по этому показателю.
Это отразится на балансе сил в нефтяном мире, отмечает Bloomberg. "ОПЕК больше не может игнорировать Россию из-за важности этой страны как экспортера нефти и ее экономики, — цитирует агентство заместителя главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элину Рыбакову. — Русские продолжат делать то, что считают нужным, обеспечивая выгодные для себя объемы добычи нефти".
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Для самих россиян важнее то, что большой объем золотовалютных резервов гарантирует стабильность курса национальной валюты вне зависимости от колебаний мировых цен на нефть. На этой неделе на фоне паники инвесторов из-за признаков надвигающегося кризиса курс доллара впервые с апреля поднимался до 66,58 рубля, однако в пятницу вернулся к отметкам ниже 66 рублей, что большинство аналитиков считает экономически обоснованным уровнем.
В частности, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что текущий курс в 65-66 рублей за доллар соответствует оценкам правительства.
"Наш прогноз, который был изначально, предполагал, что во втором полугодии курс будет в диапазоне 65-66 рублей за доллар, на который мы сейчас де-факто и вышли, — отметил министр. — То есть, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас он ближе к фундаментальным значениям на текущий момент".
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золотой запасМаксим ОрешкинОПЕКМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФСаудовская АравияРоссияСШАЭкономика
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