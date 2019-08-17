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РИА Новости
Культура

Пятый элемент в саду. На ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства

12:23 17.08.2019 (обновлено: 12:36 17.08.2019)
2393
На ВДНХ до 25 августа проходит VI фестиваль московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди". В этом году темой конкурса стал "Пятый элемент".
Посетителей приглашают на экскурсии по садам, мастер-классы и в "Зеленый лекторий", в котором выступают специалисты по садоводству и ландшафтной архитектуре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "В поисках гармонии" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Ладыжникова Наталья, Охмак Игорь.

"Идеально выстроенная объемно-пространственная композиция сада, базирующаяся на четких архитектурных формах и понимании законов зрительного восприятия, - комментирует работу член жюри Надежда Керимова. - Выбор растений соответствует поставленным задачам и полностью подчинен архитектурному замыслу, пространству сада, однако в нем отсутствует оригинальность и новизна, не хватает актуальной для современности динамики, легкости, небольшой доли беспорядка."

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
1 из 13

Работа "В поисках гармонии" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Ладыжникова Наталья, Охмак Игорь.

"Идеально выстроенная объемно-пространственная композиция сада, базирующаяся на четких архитектурных формах и понимании законов зрительного восприятия, - комментирует работу член жюри Надежда Керимова. - Выбор растений соответствует поставленным задачам и полностью подчинен архитектурному замыслу, пространству сада, однако в нем отсутствует оригинальность и новизна, не хватает актуальной для современности динамики, легкости, небольшой доли беспорядка."

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Рыбак" в номинации "Большой сад". Автор - Лариса Юрова.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
2 из 13

Работа "Рыбак" в номинации "Большой сад". Автор - Лариса Юрова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Победитель конкурса на лучшую идею выставочного сада - "Нить жизни" участвовал в номинации "Большой сад". Автор - Ольга Громадская. 

Борисова Наталья член жюри: "Изящная идея, хорошо читается. Целостный план, не стандартное решение, интересная игра с пространством. Хорошая работа с растениями. Качественная визуализация, подача проекта и описание".

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
3 из 13

Победитель конкурса на лучшую идею выставочного сада - "Нить жизни" участвовал в номинации "Большой сад". Автор - Ольга Громадская. 

Борисова Наталья член жюри: "Изящная идея, хорошо читается. Целостный план, не стандартное решение, интересная игра с пространством. Хорошая работа с растениями. Качественная визуализация, подача проекта и описание".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Спадчына \ Наследие" в номинации "Большой сад". Авторы - Юлия Чемердовская, Анастасия Запольская, Диана Нехайчик, Ирина Иодо, Минск, Беларусь.

Керимова Надежда, член жюри:

"В архетипе дома есть то, что трогает почти каждого, а интеграция постройки и сада, их слияние - вызывает особый интерес, любопытство, желание войти в такое пространство, исследовать его. Выбор растений для интерпретации родного места очень точен и передает задуманную идею".

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
4 из 13

Работа "Спадчына \ Наследие" в номинации "Большой сад". Авторы - Юлия Чемердовская, Анастасия Запольская, Диана Нехайчик, Ирина Иодо, Минск, Беларусь.

Керимова Надежда, член жюри:

"В архетипе дома есть то, что трогает почти каждого, а интеграция постройки и сада, их слияние - вызывает особый интерес, любопытство, желание войти в такое пространство, исследовать его. Выбор растений для интерпретации родного места очень точен и передает задуманную идею".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "ОсоЗнание" в номинации "Большой сад". Автор - Андрей Щедрин.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
5 из 13

Работа "ОсоЗнание" в номинации "Большой сад". Автор - Андрей Щедрин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Живые камни" в номинации "Малый сад". Авторы - Колегова Екатерина, Ксения Пирвиц, Вершинин Сергей.

"Именно керамику мы выбрали как основной материал для нашего арт-объекта, - пишут в описании авторы проекта. - Это сложнейший и красивейший рукотворный материал. Металл, используемый в комбинации с керамикой, усиливает контраст".

Создатели приглашают посетителей прийти и потрогать их сад.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
6 из 13

Работа "Живые камни" в номинации "Малый сад". Авторы - Колегова Екатерина, Ксения Пирвиц, Вершинин Сергей.

"Именно керамику мы выбрали как основной материал для нашего арт-объекта, - пишут в описании авторы проекта. - Это сложнейший и красивейший рукотворный материал. Металл, используемый в комбинации с керамикой, усиливает контраст".

Создатели приглашают посетителей прийти и потрогать их сад.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фрагмент работы "Грани души" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Елена Воробьева, Александра Мелькова, Анастасия Савочкина.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
7 из 13

Фрагмент работы "Грани души" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Елена Воробьева, Александра Мелькова, Анастасия Савочкина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Вдохновение вечности" в номинации "Большой сад". Автор - Илья Трусов.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
8 из 13

Работа "Вдохновение вечности" в номинации "Большой сад". Автор - Илья Трусов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "ЭНДЕМ. Формула роста" в номинации "Большой выставочный сад". Авторы - Марина Береснева и Мария Принтц, Москва.

Борисова Наталья, член жюри: "Очень интересный проект. Хорошо продуманное пространством и подбор растений." 

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
9 из 13

Работа "ЭНДЕМ. Формула роста" в номинации "Большой выставочный сад". Авторы - Марина Береснева и Мария Принтц, Москва.

Борисова Наталья, член жюри: "Очень интересный проект. Хорошо продуманное пространством и подбор растений." 

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Сад между мирами", занявшая первое место в номинации "Сады начинающих". Автор - Елена Кособуцкая.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
10 из 13

Работа "Сад между мирами", занявшая первое место в номинации "Сады начинающих". Автор - Елена Кособуцкая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Симфония стихий" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Тамара Гагкоева, РГУ им. А.Н.Косыгина, Лариса Гагкоева.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
11 из 13

Работа "Симфония стихий" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Тамара Гагкоева, РГУ им. А.Н.Косыгина, Лариса Гагкоева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Сад о Казахстане" в номинации "Большой сад".

Авторы - Нелли Лаптева и Татьяна Антоненко, Казахстан.

"В центре композиции – павильон с айваном, это место в саду, где можно отдыхать и работать в гармонии с природой. Стиль павильона – этнический модернизм, с отсылкой к юрте, с ее традиционными элементами, - уточняют авторы проекта. - В исламской архитектуре айванэ - это сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвёртой стороны)".

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
12 из 13

Работа "Сад о Казахстане" в номинации "Большой сад".

Авторы - Нелли Лаптева и Татьяна Антоненко, Казахстан.

"В центре композиции – павильон с айваном, это место в саду, где можно отдыхать и работать в гармонии с природой. Стиль павильона – этнический модернизм, с отсылкой к юрте, с ее традиционными элементами, - уточняют авторы проекта. - В исламской архитектуре айванэ - это сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвёртой стороны)".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Работа "Созидающая энергия" в номинации "Учитель и ученик". Авторы - Peter Fink и Екатерина Боганова.

VI фестиваль Сады и люди на ВДНХ
13 из 13

Работа "Созидающая энергия" в номинации "Учитель и ученик". Авторы - Peter Fink и Екатерина Боганова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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