Пятый элемент в саду. На ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства

Работа "В поисках гармонии" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Ладыжникова Наталья, Охмак Игорь.
"Идеально выстроенная объемно-пространственная композиция сада, базирующаяся на четких архитектурных формах и понимании законов зрительного восприятия, - комментирует работу член жюри Надежда Керимова. - Выбор растений соответствует поставленным задачам и полностью подчинен архитектурному замыслу, пространству сада, однако в нем отсутствует оригинальность и новизна, не хватает актуальной для современности динамики, легкости, небольшой доли беспорядка."
Работа "В поисках гармонии" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Ладыжникова Наталья, Охмак Игорь.
"Идеально выстроенная объемно-пространственная композиция сада, базирующаяся на четких архитектурных формах и понимании законов зрительного восприятия, - комментирует работу член жюри Надежда Керимова. - Выбор растений соответствует поставленным задачам и полностью подчинен архитектурному замыслу, пространству сада, однако в нем отсутствует оригинальность и новизна, не хватает актуальной для современности динамики, легкости, небольшой доли беспорядка."
Работа "Рыбак" в номинации "Большой сад". Автор - Лариса Юрова.
Работа "Рыбак" в номинации "Большой сад". Автор - Лариса Юрова.
Победитель конкурса на лучшую идею выставочного сада - "Нить жизни" участвовал в номинации "Большой сад". Автор - Ольга Громадская.
Борисова Наталья член жюри: "Изящная идея, хорошо читается. Целостный план, не стандартное решение, интересная игра с пространством. Хорошая работа с растениями. Качественная визуализация, подача проекта и описание".
Победитель конкурса на лучшую идею выставочного сада - "Нить жизни" участвовал в номинации "Большой сад". Автор - Ольга Громадская.
Борисова Наталья член жюри: "Изящная идея, хорошо читается. Целостный план, не стандартное решение, интересная игра с пространством. Хорошая работа с растениями. Качественная визуализация, подача проекта и описание".
Работа "Спадчына \ Наследие" в номинации "Большой сад". Авторы - Юлия Чемердовская, Анастасия Запольская, Диана Нехайчик, Ирина Иодо, Минск, Беларусь.
Керимова Надежда, член жюри:
"В архетипе дома есть то, что трогает почти каждого, а интеграция постройки и сада, их слияние - вызывает особый интерес, любопытство, желание войти в такое пространство, исследовать его. Выбор растений для интерпретации родного места очень точен и передает задуманную идею".
Работа "Спадчына \ Наследие" в номинации "Большой сад". Авторы - Юлия Чемердовская, Анастасия Запольская, Диана Нехайчик, Ирина Иодо, Минск, Беларусь.
Керимова Надежда, член жюри:
"В архетипе дома есть то, что трогает почти каждого, а интеграция постройки и сада, их слияние - вызывает особый интерес, любопытство, желание войти в такое пространство, исследовать его. Выбор растений для интерпретации родного места очень точен и передает задуманную идею".
Работа "ОсоЗнание" в номинации "Большой сад". Автор - Андрей Щедрин.
Работа "ОсоЗнание" в номинации "Большой сад". Автор - Андрей Щедрин.
Работа "Живые камни" в номинации "Малый сад". Авторы - Колегова Екатерина, Ксения Пирвиц, Вершинин Сергей.
"Именно керамику мы выбрали как основной материал для нашего арт-объекта, - пишут в описании авторы проекта. - Это сложнейший и красивейший рукотворный материал. Металл, используемый в комбинации с керамикой, усиливает контраст".
Создатели приглашают посетителей прийти и потрогать их сад.
Работа "Живые камни" в номинации "Малый сад". Авторы - Колегова Екатерина, Ксения Пирвиц, Вершинин Сергей.
"Именно керамику мы выбрали как основной материал для нашего арт-объекта, - пишут в описании авторы проекта. - Это сложнейший и красивейший рукотворный материал. Металл, используемый в комбинации с керамикой, усиливает контраст".
Создатели приглашают посетителей прийти и потрогать их сад.
Фрагмент работы "Грани души" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Елена Воробьева, Александра Мелькова, Анастасия Савочкина.
Фрагмент работы "Грани души" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Елена Воробьева, Александра Мелькова, Анастасия Савочкина.
Работа "Вдохновение вечности" в номинации "Большой сад". Автор - Илья Трусов.
Работа "Вдохновение вечности" в номинации "Большой сад". Автор - Илья Трусов.
Работа "ЭНДЕМ. Формула роста" в номинации "Большой выставочный сад". Авторы - Марина Береснева и Мария Принтц, Москва.
Борисова Наталья, член жюри: "Очень интересный проект. Хорошо продуманное пространством и подбор растений."
Работа "ЭНДЕМ. Формула роста" в номинации "Большой выставочный сад". Авторы - Марина Береснева и Мария Принтц, Москва.
Борисова Наталья, член жюри: "Очень интересный проект. Хорошо продуманное пространством и подбор растений."
Работа "Сад между мирами", занявшая первое место в номинации "Сады начинающих". Автор - Елена Кособуцкая.
Работа "Сад между мирами", занявшая первое место в номинации "Сады начинающих". Автор - Елена Кособуцкая.
Работа "Симфония стихий" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Тамара Гагкоева, РГУ им. А.Н.Косыгина, Лариса Гагкоева.
Работа "Симфония стихий" в номинации "Сады начинающих". Авторы - Тамара Гагкоева, РГУ им. А.Н.Косыгина, Лариса Гагкоева.
Работа "Сад о Казахстане" в номинации "Большой сад".
Авторы - Нелли Лаптева и Татьяна Антоненко, Казахстан.
"В центре композиции – павильон с айваном, это место в саду, где можно отдыхать и работать в гармонии с природой. Стиль павильона – этнический модернизм, с отсылкой к юрте, с ее традиционными элементами, - уточняют авторы проекта. - В исламской архитектуре айванэ - это сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвёртой стороны)".
Работа "Сад о Казахстане" в номинации "Большой сад".
Авторы - Нелли Лаптева и Татьяна Антоненко, Казахстан.
"В центре композиции – павильон с айваном, это место в саду, где можно отдыхать и работать в гармонии с природой. Стиль павильона – этнический модернизм, с отсылкой к юрте, с ее традиционными элементами, - уточняют авторы проекта. - В исламской архитектуре айванэ - это сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвёртой стороны)".
Работа "Созидающая энергия" в номинации "Учитель и ученик". Авторы - Peter Fink и Екатерина Боганова.
Работа "Созидающая энергия" в номинации "Учитель и ученик". Авторы - Peter Fink и Екатерина Боганова.