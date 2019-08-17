Пятый элемент в саду. На ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства

Работа "Сад о Казахстане" в номинации "Большой сад".

Авторы - Нелли Лаптева и Татьяна Антоненко, Казахстан.

"В центре композиции – павильон с айваном, это место в саду, где можно отдыхать и работать в гармонии с природой. Стиль павильона – этнический модернизм, с отсылкой к юрте, с ее традиционными элементами, - уточняют авторы проекта. - В исламской архитектуре айванэ - это сводчатое помещение, с трех сторон обнесенное стеной и открытое с четвёртой стороны)".