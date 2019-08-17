Международный фестиваль фейерверков "Ростех" — ежегодное летнее мероприятие, демонстрирующее лучшие достижения фейерверочного искусства.
Организатором является компания "Пиротехнические технологии", фестиваль проводится при поддержке Ростеха и правительства Москвы. Информационным партнером выступает Международное информационное агентство "Россия сегодня".
Мероприятие ежегодно проходит летом в течение двух дней. Сначала проводится дневная программа: организуются спортивные и творческие активности, квесты и игры, музыкальные концерты и так далее. Затем на главной сцене выступают хедлайнеры, после чего начинается пиротехническое и световое шоу. В них принимают участие восемь лучших мировых команд, которые готовят выступление согласно конкурсному заданию и соревнуются между собой.
В каждый из конкурсных вечеров проводятся четыре пиротехнических шоу от разных команд. После всех выступлений жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам и называет победителей, занявших первое, второе и третье места. По традиции фестиваль закрывает гала-фейерверк от российских пиротехников.
Впервые Международный фестиваль фейерверков прошел в Москве на Лужнецкой набережной с 21 по 22 августа 2015 года.
Доступ на него был свободным. Первое место заняла команда России, второе — команда Китая, третье — команда Чили.
В 2016 году фестиваль был проведен 23 и 24 июля и был приурочен к Году российского кино. Ведущими пиротехническими командами со всего мира было использовано 25 тонн пиротехники и произведено более 50 тысяч залпов, высота которых достигала свыше 300 метров. Впервые фестиваль прошел на будущей постоянной площадке, в Братеевском каскадном парке, где в рамках дневной программы расположились семь тематических развлекательных площадок, различные мастер-классы и секции. Первое место досталось Казахстану, второе место заняла команда Азербайджана, а третье — команда России. По данным организаторов, мероприятие посетили более 500 тысяч человек.
Третий Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел в Москве с 19 по 20 августа 2017 года, его тема — "Москва на семи холмах". Команды из восьми стран выпустили в небо около 60 тысяч залпов. Было использовано примерно 27 тонн пиротехники, высота фейерверков достигала 200 метров. Первое место досталось России, второе и третье место заняли Хорватия и Румыния соответственно. В 2017 году организаторами мероприятия была введена номинация "Приз зрительских симпатий", благодаря которой зрители получили возможность выбирать победителя, отправив sms с номером команды-участника. Голосовать можно было неограниченное количество раз в течение двух дней, все полученные средства перечислялись благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце". В 2017 году приз зрительских симпатий достался Китаю. За мероприятием наблюдали около 700 тысяч зрителей.
Фестиваль был удостоен главного приза профессиональной премии в области событийного маркетинга и коммуникаций "bema!" в номинации "Лучшее городское / публичное событие" за 2017 год.
В 2018 году Международный фестиваль фейерверков "Ростех" прошел с 18 по 19 августа. В дни мероприятия был проведен фестиваль воздушных змеев, а на Москве-реке было организовано шоу 120 танцующих фонтанов. В первый день свое мастерство показали команды из Австрии, Болгарии, Италии и США, во второй день — из Андорры, Греции, Словении и Великобритании. Членами жюри стали титулованные специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии. В связи с изменениями правил фестиваля в конкурсе не принимала участие российская команда, однако она выступила на его открытии и закрытии. Главный приз завоевала команда из Словакии. На втором и третьем местах — Греция и США. Греческой команде также достался приз зрительских симпатий. Международный фестиваль фейерверков смотрели около 700 тысяч человек.
Пятый Международный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех" пройдет в Москве с 17 по 18 августа 2019 года, он будет посвящен театральному искусству. Специально для мероприятия будет создан талисман фестиваля — Змей Горыныч: инсталляция на тему театра, совмещающая в себе интерактивную и развлекательную функции. Пиротехнические шоу покажут восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки. Фестиваль откроет прошлогодний победитель — команда из Словакии. Затем участники представят свои программы. В них будет две части — визитная карточка (полторы-две минуты) и произвольная программа (восемь минут). В первый день выступят команды Канады, Италии, Пакистана и Португалии, во второй — России, Испании, Аргентины, Франции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников