Землетрясение в Турции у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года

Ущерб, нанесенный землетрясением, по первым оценкам превысил 25 миллиардов долларов, однако позднее сумма была скорректирована еще на пять-семь миллиардов в сторону увеличения. Национальный доход Турции в 1998 году составлял около 206,6 миллиарда долларов, в результате землетрясения в 1999 году он снизился до 185,3 миллиарда долларов.

Турция долго оправлялась от последствий этого стихийного бедствия, но оно не единственное произошедшее в этом регионе. Страна расположена в одном из самых сейсмически активных регионов мира. Землетрясения являются следствием того, что по территории страны проходит Северо-Анатолийский разлом, протянувшейся более чем на одну тысячу километров через весь полуостров Малая Азия. Эта зона считается границей двух подвижных плит — Анатолийской и Черноморской. Она располагается на удалении 50-100 километров от Черноморского побережья Турции и рассекает разные элементы рельефа, переходя из одного речного бассейна в другой. Скорость смещения южного крыла разлома относительно северного к западу составляет несколько сантиметров в год. Из-за наличия в зоне разлома ветвей, изгибов (то есть зацеплений) время от времени здесь возникают мощнейшие землетрясения.