Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-17T04:19Z
https://ria.ru/20190817/1557524485.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102019/21/1020192147_0:89:1793:1097_1036x0_80_0_0_690801a422d836d651dc2eb7294f2013.jpg
РИА Новости

Землетрясение в Турции у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года

04:19 17.08.2019
167
© AP Photo / Enric MartiПоследствия землетрясения в городе Измит в Турции. 18 августа 1999
Последствия землетрясения в городе Измит в Турции. 18 августа 1999
© AP Photo / Enric Marti
Семнадцатого августа 1999 года в четыре часа по московскому времени (в 00 час по Гринвичу) у берегов Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла по шкале Рихтера.
Его эпицентр находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула.
Землетрясение вызвало разрушения на территории площадью около 30 тысяч квадратных километров в наиболее густонаселенной северо-западной части страны с довольно развитой инфраструктурой, крупными промышленными объектами, затронув и часть Стамбула. Разрушению подверглись несколько городов.
Возникшее после землетрясения цунами (высота волны 2,9 метра) обрушилось на прибрежные районы Турции и привело к их затоплению и миграции населения.
По официальным данным, погибло 17 480 человек, пострадали 23 781 человек, ранено 505 человек, повреждено 285 211 зданий и 42 902 рабочих места. В отчете о парламентских исследованиях, опубликованном в 2010 году, число погибших было увеличено до 18 373.
Большое количество жертв и разрушений было вызвано тем, что прогнозных ожиданий этого события не было, и население и управленческие структуры к катастрофе подобного масштаба оказались не готовы. К тому же толчок произошел ночью, когда люди находились в домах. Также качество массовой застройки, проводимой в последние десятилетия в стране, оказалось совершенно неудовлетворительным.
Проведенные после бедствия исследования показали, что при строительстве разрушенных землетрясением зданий в 90% случаев использовался некачественный бетон, в 62% случаев применялся опресненный морской песок, а в 65% случаев проблемы были связаны с коррозией металлов.
Землетрясение причинило большой ущерб экономике Турции. В подвергнувшемся бедствию регионе были повреждены основные промышленные объекты, пострадали сельскохозяйственные районы, дороги, была нарушена подача воды, электричества, природного газа, повреждена канализация. Загрязнение окружающей среды достигло очень серьезных размеров, был нарушен экологический баланс. Из-за этого регион потерял свою туристическую привлекательность.
Ущерб, нанесенный землетрясением, по первым оценкам превысил 25 миллиардов долларов, однако позднее сумма была скорректирована еще на пять-семь миллиардов в сторону увеличения. Национальный доход Турции в 1998 году составлял около 206,6 миллиарда долларов, в результате землетрясения в 1999 году он снизился до 185,3 миллиарда долларов.
После землетрясения 52 государства пришли на помощь Турции, в том числе Япония, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Бангладеш, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко, Алжир, Германия, Италия, Пакистан, Иордания, Франция, Россия, Великобритания, Египет, Греция, Грузия, Швеция, Венгрия, Малайзия, Финляндия, Соединенные Штаты Америки.
Турция долго оправлялась от последствий этого стихийного бедствия, но оно не единственное произошедшее в этом регионе. Страна расположена в одном из самых сейсмически активных регионов мира. Землетрясения являются следствием того, что по территории страны проходит Северо-Анатолийский разлом, протянувшейся более чем на одну тысячу километров через весь полуостров Малая Азия. Эта зона считается границей двух подвижных плит — Анатолийской и Черноморской. Она располагается на удалении 50-100 километров от Черноморского побережья Турции и рассекает разные элементы рельефа, переходя из одного речного бассейна в другой. Скорость смещения южного крыла разлома относительно северного к западу составляет несколько сантиметров в год. Из-за наличия в зоне разлома ветвей, изгибов (то есть зацеплений) время от времени здесь возникают мощнейшие землетрясения.
Во время землетрясения в августе 1999 года разлом вскрылся на протяжении свыше ста километров, а максимальная измеренная подвижка достигла 4,9 метра. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в августе 2008 года, в ближайшие два десятилетия трагедия в Турции может повториться — до 2030 года в районе Стамбула ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более одного миллиона человек могут остаться без крова.
В последние годы Турция предприняла ряд мер для защиты от последствий землетрясений. В стране были введены строгие правила безопасности и созданы соответствующие институты. Было основано Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), введены более строгие правила по строительству зданий, повышена осведомленность общественности по ситуациям до и после землетрясения, проведены исследования в области прогнозирования землетрясений и осуществлены значительные инвестиции; в крупных городах, и особенно в Стамбуле, начаты проекты преобразования, проявлена финансовая поддержка строительной деятельности по укреплению старых зданий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии
РИА
Новости
Рабочие в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
В Казани презентовали медали WorldSkills 2019
Лента
новостей
Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки Ансар Алла Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси
Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Международный фестиваль фейерверков "Ростех"
Самолет Airbus A321
Среднемагистральный пассажирский самолет Airbus A321
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
Netflix выпустит мультсериал Agent King
Netflix выпустит анимационный сериал об Элвисе Пресли
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самарской области осудили членов банды, похищавших детей
Вид на Буэнос-Айрес
Аргентинские биржи закрылись падением
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
08:36В ОБСЕ заявили об атаке на беспилотник миссии в Донбассе
08:33Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом и сильном ветре
08:14Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ЛНР
08:11Силовики 14 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
08:06В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:43В Саратове попавший под колеса детского паровозика ребенок получил переломы
07:42В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
07:27В Хабаровске из-за паводка затопило четыре жилых дома
06:41США могут продлить лицензию для Huawei на 90 дней
06:18Гонконгские учителя вышли на масштабную антиправительственную демонстрацию
05:59Тайфун "Кроса" на время обесточил девять населенных пунктов на Сахалине
05:34Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше Трампа
05:17В Приморье из-за тайфуна затопило 530 подворий
05:15Кругосветные мореплаватели из Петрозаводска мечтают доплыть до Сиэтла
05:12Россиянам разрешили использовать компактные автознаки
04:46Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
03:40Опрос показал, сколько россиян используют автомобили не по назначению
03:25Эксперт объяснил, что мешает развитию all inclusive в российских отелях
03:18Алкоголь в барах в Буэнос-Айресе подорожает на четверть
Лента новостейМолния