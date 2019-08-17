Землетрясение в Турции у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года

Семнадцатого августа 1999 года в четыре часа по московскому времени (в 00 час по Гринвичу) у берегов Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла по шкале Рихтера.
Его эпицентр находился близ промышленного города Измит, расположенного в 80 километрах восточнее Стамбула.
Землетрясение вызвало разрушения на территории площадью около 30 тысяч квадратных километров в наиболее густонаселенной северо-западной части страны с довольно развитой инфраструктурой, крупными промышленными объектами, затронув и часть Стамбула. Разрушению подверглись несколько городов.
Возникшее после землетрясения цунами (высота волны 2,9 метра) обрушилось на прибрежные районы Турции и привело к их затоплению и миграции населения.
По официальным данным, погибло 17 480 человек, пострадали 23 781 человек, ранено 505 человек, повреждено 285 211 зданий и 42 902 рабочих места. В отчете о парламентских исследованиях, опубликованном в 2010 году, число погибших было увеличено до 18 373.
Большое количество жертв и разрушений было вызвано тем, что прогнозных ожиданий этого события не было, и население и управленческие структуры к катастрофе подобного масштаба оказались не готовы. К тому же толчок произошел ночью, когда люди находились в домах. Также качество массовой застройки, проводимой в последние десятилетия в стране, оказалось совершенно неудовлетворительным.
Проведенные после бедствия исследования показали, что при строительстве разрушенных землетрясением зданий в 90% случаев использовался некачественный бетон, в 62% случаев применялся опресненный морской песок, а в 65% случаев проблемы были связаны с коррозией металлов.
Землетрясение причинило большой ущерб экономике Турции. В подвергнувшемся бедствию регионе были повреждены основные промышленные объекты, пострадали сельскохозяйственные районы, дороги, была нарушена подача воды, электричества, природного газа, повреждена канализация. Загрязнение окружающей среды достигло очень серьезных размеров, был нарушен экологический баланс. Из-за этого регион потерял свою туристическую привлекательность.
Ущерб, нанесенный землетрясением, по первым оценкам превысил 25 миллиардов долларов, однако позднее сумма была скорректирована еще на пять-семь миллиардов в сторону увеличения. Национальный доход Турции в 1998 году составлял около 206,6 миллиарда долларов, в результате землетрясения в 1999 году он снизился до 185,3 миллиарда долларов.
После землетрясения 52 государства пришли на помощь Турции, в том числе Япония, Бельгия, Израиль, Азербайджан, Бангладеш, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко, Алжир, Германия, Италия, Пакистан, Иордания, Франция, Россия, Великобритания, Египет, Греция, Грузия, Швеция, Венгрия, Малайзия, Финляндия, Соединенные Штаты Америки.
Турция долго оправлялась от последствий этого стихийного бедствия, но оно не единственное произошедшее в этом регионе. Страна расположена в одном из самых сейсмически активных регионов мира. Землетрясения являются следствием того, что по территории страны проходит Северо-Анатолийский разлом, протянувшейся более чем на одну тысячу километров через весь полуостров Малая Азия. Эта зона считается границей двух подвижных плит — Анатолийской и Черноморской. Она располагается на удалении 50-100 километров от Черноморского побережья Турции и рассекает разные элементы рельефа, переходя из одного речного бассейна в другой. Скорость смещения южного крыла разлома относительно северного к западу составляет несколько сантиметров в год. Из-за наличия в зоне разлома ветвей, изгибов (то есть зацеплений) время от времени здесь возникают мощнейшие землетрясения.
Во время землетрясения в августе 1999 года разлом вскрылся на протяжении свыше ста километров, а максимальная измеренная подвижка достигла 4,9 метра. По данным исследования, проведенного мэрией Стамбула и Международным японским агентством сотрудничества, результаты которого были обнародованы в августе 2008 года, в ближайшие два десятилетия трагедия в Турции может повториться — до 2030 года в районе Стамбула ожидается землетрясение магнитудой 7,5-7,7. Прогнозируемое количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более одного миллиона человек могут остаться без крова.
В последние годы Турция предприняла ряд мер для защиты от последствий землетрясений. В стране были введены строгие правила безопасности и созданы соответствующие институты. Было основано Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), введены более строгие правила по строительству зданий, повышена осведомленность общественности по ситуациям до и после землетрясения, проведены исследования в области прогнозирования землетрясений и осуществлены значительные инвестиции; в крупных городах, и особенно в Стамбуле, начаты проекты преобразования, проявлена финансовая поддержка строительной деятельности по укреплению старых зданий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников