Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР

"Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики. Сегодня в 22.15 и в 22.30 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП и 82-миллиметровых минометов районы населенных пунктов Сокольники и Красный Лиман", - заявил Осадчий, уточнив, что жертв удалось избежать.