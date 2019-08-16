Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины обстреляли районы двух населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики. Сегодня в 22.15 и в 22.30 (совпадает с мск) боевики 14 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП и 82-миллиметровых минометов районы населенных пунктов Сокольники и Красный Лиман", - заявил Осадчий, уточнив, что жертв удалось избежать.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не подаются на провокации врага", - отметил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.
Осадчий призвал международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия.